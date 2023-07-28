姜麗文曬張家輝合照　相識25年爆對方秘密：永遠都有好香嘅香水味

影帝張家輝早年參演了不少無綫劇集，吸引大批劇迷追捧。雖然近年甚少公開露面，但最近頻頻被網友偶遇，他都親切同大家打招呼兼合照，毫無架子，頗受大眾喜愛。



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日前，秦沛女兒姜麗文（Lesley）在IG曬出與張家輝合照，相中他頭戴Cap帽，身穿藍白間條Tee搭配灰色長褲，容光煥發，看上去非常青春，狀態fit爆。姜麗文寫道：「98年《外父唔怕做》識到而家 每次見到張家輝哥哥 佢都記得我個名 都會過嚟攬住我 永遠都有好香嘅香水味。Always a kind, most gentle and humble king! What a wonderful surprise to bump into him at the dubbing studios! （一直都是一位親切、最溫柔和最謙虛的王者！在配音室偶遇真是一個好大的驚喜！）」

張家輝keep得好好。（instagram@lesleychianglove）

《外父唔怕做》由楊千嬅、張家輝及秦沛主演，講述保險經紀阿威（秦沛 飾）早年喪妻，因此對獨女阿怡（楊千嬅 飾）寵愛有加。阿威見妹妹妹阿美（苑瓊丹 飾）婚姻屢敗，因此對阿怡結交男友非常緊張，產生矛盾過程中阿怡同阿威的工作拍檔陳有充（張家輝 飾）日久生情，結為夫妻後，又面臨更大的挑戰。

《外父唔怕做》是一套喜劇。（劇集海報）