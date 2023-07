姜麗文曬張家輝合照　相識25年爆對方秘密：永遠都有好香嘅香水味

影帝張家輝早年參演了不少無綫劇集,吸引大批劇迷追捧。雖然近年甚少公開露面,但最近頻頻被網友偶遇,他都親切同大家打招呼兼合照,毫無架子,頗受大眾喜愛。



日前,秦沛女兒姜麗文(Lesley)在IG曬出與張家輝合照,相中他頭戴Cap帽,身穿藍白間條Tee搭配灰色長褲,容光煥發,看上去非常青春,狀態fit爆。姜麗文寫道:「98年《外父唔怕做》識到而家 每次見到張家輝哥哥 佢都記得我個名 都會過嚟攬住我 永遠都有好香嘅香水味。Always a kind, most gentle and humble king! What a wonderful surprise to bump into him at the dubbing studios! (一直都是一位親切、最溫柔和最謙虛的王者!在配音室偶遇真是一個好大的驚喜!)」

張家輝keep得好好。(instagram@lesleychianglove)

《外父唔怕做》由楊千嬅、張家輝及秦沛主演,講述保險經紀阿威(秦沛 飾)早年喪妻,因此對獨女阿怡(楊千嬅 飾)寵愛有加。阿威見妹妹妹阿美(苑瓊丹 飾)婚姻屢敗,因此對阿怡結交男友非常緊張,產生矛盾過程中阿怡同阿威的工作拍檔陳有充(張家輝 飾)日久生情,結為夫妻後,又面臨更大的挑戰。

《外父唔怕做》是一套喜劇。(劇集海報)