Moving超異能族︱韓孝周趙寅成新劇開播三看點　特效直迫荷里活級

由韓孝周、趙寅成和柳承龍等好戲之人主演的Disney+原創韓劇《Moving超異能族》將於8月9日正式開播，劇集講述一群超能力者為保護家人免受傷害及不公平對待，預計將開拓嶄新的超能力韓劇世界。



《Moving超異能族》集韓孝周、趙寅成和柳承龍等演技實力派。（劇照）

《Moving超異能族》改編自兩億點閱率的同名人氣網漫，早在宣布開拍之時已引來一陣討論。這部觀眾本年度最期待的作品之一開播在即，今天就率先為大家列出三大必睇看點。

1.視覺特效直迫荷里活級

《Moving超異能族》中有不少追逐打鬥場面外，每一個主角都擁有異於常人的超能力包括飛行能力和超凡五官感知等，當中包含了不少出色特效。劇集的視覺特效直迫荷里活級，甚至有網民單看幕後花絮已形容劇集是《英雄》（Heroes）的韓國版。

以此作品回歸電視劇界的趙寅成則飾演擁有飛行能力的「金斗植」。（劇照）

2.網漫原作者參與劇本創作及選角 確保作品主旨不變

對於忠粉來說，改編劇最怕亂改一通，失去原作的味道。可是這次《Moving超異能族》網漫原作者姜草特別參與劇本創作，確保劇集圍繞原作主旨並強化漫畫以外全新的情節背景。此外作者更親自參與選角，他大讚柳承龍、韓孝周和趙寅成三主角是最符合原來角色的人選。

韓孝周則將飾演擁有超越常人五感的「李美賢」。（劇照）

3.頂級跨國製作團隊合作打造逾7,000特效鏡頭

《Moving超異能族》除了有實力派演員加持外，劇集更集合了來自9個國家，逾60間工作室合作製作超過7,000個CG特效鏡頭，比一般電影的2,000個還要多。此外，劇中的武術指導亦花盡心思，吊威吔加上動作戲融合舞蹈等外，佈景設計團隊也完美呈現出橫越30年的時間線，希望能快速將觀眾帶入故事中。

柳承龍飾演一位擁有再生能力而且没有痛感的「張周元」。（劇照）

《Moving超異能族》故事講及1990年韓國國家安全規劃局成立了一隊由超能力者組成的精銳秘密行動小組，肩負着執行機密任務及保衛國家的使命。可是某天小組突然被解散，一群超能力者分散全國各地，從此消失匿跡。數十年後，一名兒時未懂得行走已能浮於水上的男孩，與一名於可怕車禍中絲毫無損的女孩在一間學校相遇，彼此傾訴秘密間發現原來世上有更多好像自己的「人」。同時一名神秘運輸司機開始在首爾各地謀殺異能人，遭世界各地都在極力封鎖這班超異能族，竟然他們會如何自救呢？

《Moving超異能族》全集將於8月9日上架開播。（劇照）

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