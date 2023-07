朱千雪新技能解鎖被讚演講天花板　歷屆港姐現身打氣只欠一樣嘢

2012年港姐季軍朱千雪,拍過不少膾炙人口的劇集,但她志不在娛樂圈,在2020年正式轉行成為執業大律師,又在香港大學專業進修學院擔任講師,多才多藝,近日朱千雪獲邀擔任演講嘉賓,穿上黑色長裙,表現大方得體,獲得現場人士的熱烈掌聲外,歷屆港姐亦紛紛在她的IG俾讚,千雪BB更被網民封為演講嘉賓的天花板,甚為厲害。

朱千雪跟大家分享人生經歷,被讚演講天花板。(IG圖片)

朱千雪入行後,被讚外貌甜美,演技出色,加上形象健康,成為了無綫的當家花旦,但她明顯志不在此,於2015年向TVB請假一年讀書,之後再進修城市大學法律博士學位。至2020年朱千雪正式轉行成為執業大律師,網民讚她又靚又叻,百分百是人生勝利組。

朱千雪又靚又叻,又嫁得好,人生勝利組。(IG圖片)

近日朱千雪分享了自己獲邀擔任演講嘉賓,當天她穿上黑色長裙,盡顯她高貴又專業,現場人士更是聚精會神聽她的講詞,最後朱千雪獲得全場鼓掌外,歷屆港姐包括陳凱琳、陳曉華、鄧卓殷等紛紛在她的IG俾讚。

朱千雪分享了該次演講經歷,並以英語留言「Delivering my first keynote speech,Thank you for inviting me to speak about my journey and allowing me to reflect on the path I have chosen. Many people wonder if they are on the right path in life, but the experiences we accumulate at every turn will never go to waste. We may have to wait for a right time for them to become useful, but when it happens, it will all be worth it.」

(翻譯中文:發表我的第一次主題演講。感謝您邀請我講述我的旅程,並讓我反思我所選擇的道路。很多人懷疑自己的人生道路是否正確,但我們每一次積累的經驗永遠不會浪費。我們可能需要等待合適的時機,讓它們發揮作用,但當它發生時,一切都將是值得的。)」唯一美中不足,是朱千雪未有公開是次演講的片段,不少網民希望她可以提供連結或視頻,讓大家可以好好學習演講技巧。

