《自然系女子旅行》Encore！　林襄、林莎集集都係溫泉浸浴放題

今年年初推出的旅遊節目《自然系女子旅行》大受歡迎兼贏盡話題，相隔數月J2乘勝追擊開拍新一輯《自然系女子日本旅行》，並鐵定於8月7日起，一連十五集逢周一至五晚十點半J2（82台）播出。



林莎將會為節目打頭陣。

林襄守尾門。

官方早前先後公布今輯《自然系》除繼續有林映暉（暉哥）做主持，「啦啦隊女神」林襄及「樂天女孩」張雅涵冧莊擔任嘉賓外，還有IG粉絲超過100萬的台灣綜藝節目新寵林莎加盟做嘉賓。

雅涵就負責第二個星期嘅節目。

今日，無綫及J2將一口氣推出三條《自然系女子日本旅行》嘉賓個人宣傳片，三位女神穿上款式各異的泳衣，相約觀眾及粉絲8月7日（周一）晚開始參與她們的日本溫泉之旅。三條宣傳片中，「雙林」泳衣裝束最為吸睛，新加盟兼負責為節目打頭陣的林莎，為打響《自然系》日本旅行站頭炮，身穿開胸格仔泳衣拍攝宣傳片，超甜美聲線配以萌爆Gfable表情魅力爆燈。林莎先以廣東話打招呼及自我介紹，之後再以普通話說出：「這一次來到日本石川縣的溫泉勝地」。

佢同暉哥其中一站去咗探貓頭鷹。

負責為節目守尾門的林襄，則在宣傳片中瘋狂揮手兼大晒V字手勢作自我介紹，甚有親切感；兩大「林氏女神」各有各搶焦，期待指數爆燈。而對《自然系》有滿滿情意結的林襄，更在日本拍攝期間親自挑選當地特色明信片送給「自然粉」，除了數量有限，上面更有林襄親筆簽名！至於相關明信片送出詳情，將稍後於J2官方社交網平台公布，「自然粉」密切留意。除送出限量親筆簽名明信片為《自然系》造勢，林襄與甜美及個性風格兼備的張雅涵，均會緊隨自己擔正集數出街期間、開IG Live與粉絲互動，分享拍攝花絮及女子旅行小貼士，齊齊發功為節目預熱。

林襄帶咗五套泳衣瘋狂浸溫泉，唔係唔睇呀？！

每集都有溫泉開箱

《自然系女子日本旅行》今次將走訪富山縣、石川縣及南九州鹿兒島三地，在步調及生活節奏較緩慢的北陸與南九州享受自然風光，更會每集均開箱一間特色溫泉，難怪林襄早前豪言要帶備五套泳衣備戰！