網紅Kenny自覺被拋棄　父母離異：生咗我之後就將個波拋咗畀姑媽

Kenny為新一代活躍於YouTube的網紅，主打就是一種隨心、暢所欲言又有些無厘頭的生活短片，雖然無厘頭，但不少網民又十分喜愛他這種真性情的性格。



Kenny為新一代活躍於YouTube的網紅，主打就是一種隨心、暢所欲言又有些無厘頭的生活短片。（網上圖片）

近日Kenny接受了YouTube頻道《解密工作室》的 《自白聊天室》 訪問。《解密工作室》負責人表示，《自白聊天室》 是基於一種信任，一個自白，一場對話，一段紀錄而誕生的節目，訪問者成為聆聽者及疏導者，與受訪者深度訪談，深入了解他們的人生，務求令觀眾可以用一段影片的時間，去經歷別人的人生。

Kenny真情剖白。（YouTube頻道《解密工作室》截圖）

Kenny形容自己係一個「意外」

影片內容的確為觀眾帶來震撼，一向都鮮少公司透露自己身世的Kenny，在影片直言來自一個破碎家庭。他說：「我嘅出生係一個冇計劃嘅產物。」他表示，當時40多歲的爸爸和20多歲的媽媽經由親戚介紹而結婚，但婚後兩人並不是住在一起，而爸爸就只是買了一間天台屋給媽媽。他直言當年兩人都好似沒規劃過養育下一代，在他出生後就將「拋」給姑媽照顧。他說：「生咗我之後就將個『波』拋咗畀姑媽。」

Kenny形容去了親母家中就似是去了一個陌生家庭。（YouTube頻道《解密工作室》截圖）

小時候與姑媽同住

幸運的是，Kenny的姑媽十分照顧他。他坦言姑媽將他養得「肥肥白白」。他說：「平時佢會喺屋企睇電視，晾衫，佢會買好多紙包飲品放喺屋企當水飲，所以搞到我都係咁，所以我有好多蛀牙，好快甩晒，亦都唔刷牙，用紙包飲品漱口就算。」他也講到，夜裡要和姑媽或姑丈孖舖。

睇語氣，Kenny應該鍾意姑媽多過親生媽媽。（YouTube頻道《解密工作室》截圖）

自覺同親母冇感情：好似一個陌生人咁

後來他的姑媽發現他的成績太差可能因為是環境影響，所以就將他送回去與媽媽同住，卻發現了媽媽與另一個男人同住在爸爸買給媽媽的天台屋中。他說：「我生長於一個非直系親屬嘅家庭，可以講喺冇咩血緣關係，但慢慢相處落我覺得可以，但係返到同媽媽住，都係嗰種感覺，又再一次去到一個陌生嘅家庭，雖然嗰個媽媽係生你嘅親人，不過你對佢冇乜印象，好似一個陌生人咁。」

Kenny坦言自己非常討厭親母。（YouTube頻道《解密工作室》截圖）

與媽媽同住後，他就知道了原來媽媽與另一名男人同住，這個事實令他感到十分憤怒。源頭並不是因為媽媽欺騙他，而是他覺得媽媽欺騙了爸爸。他說：「因為佢同爸爸字離婚，但係搵咗一個男人返嚟同住，做咗咩係冇人知。」一年之後，他的媽媽決定向他的爸爸坦白，就叫Kenny打電話向他的爸爸說出事實。他說：「嗰時10歲，佢叫我打電話畀爸爸，同爸爸講個男人住咗幾年。」

Kenny的媽媽直接叫佢打電話畀爸爸，講媽媽有第二個男人。嗰時佢得10歲。（YouTube頻道《解密工作室》截圖）

討厭媽媽

對於媽媽的評價，他直言與媽媽有語言隔膜。他說：「佢嘅性格關係令我非常討厭佢，講嘢非常大聲，非常粗魯，而且佢非常蠢，就算一齊生活咗14年，我都覺得完全冇感情。」後來天台屋被房屋署後，他們就搬到了公屋居住。

Kenny澄清冇「白卡」。（YouTube頻道《解密工作室》截圖）

澄清冇扮傻、冇白卡

訪問者問他如何看待被網民笑他是「白卡」（殘疾人士登記證，智力標準較低人士也可獲得）時，他回答：「我係冇扮過傻，而且我都冇白卡，我所有影片都發自內心，係完全冇任何計劃，我最真實嘅自己，我就係100%原汁原味將我嘅內容畀大家睇。」

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