TVB兩劇谷收視　《破毒強人》完全反傳統《寵愛Pet Pet》玩姊弟戀

近年來TVB劇集、綜藝節目也明顯下滑跡象，2020年劇集平均約有25點左右，到2021年平均約為23.5點，到了2022年平均約有20點。2023年過了一大半，收視成績漸漸回穩，以警匪掛帥的《隱形戰隊》跨平台最高收視更有26.9點，平均收視也有22點。



《寵愛Pet Pet》以「清新甜寵劇」為旗號。（截圖）

今日（30/07）會播出《破毒強人》、《寵愛Pet Pet》兩套劇集谷收視，兩者都是TVB 55周年推薦的8部劇集之一，證明兩套劇也是用心之作。

《破毒強人》是2023年重頭劇之一。（網上圖片）

先講《破毒強人》，由陳豪、胡定欣、蕭正楠及張曦雯、何廣沛、郭柏姸、張寶兒、蔣志光、朱智賢及曹永廉等主演，視帝視后的演技自然不用多說，而蕭正楠加張曦雯配搭夠新，再加上何廣沛、郭柏姸等近年的後起之秀，觀眾的範圍簡直包辦了老中青三代人。

因為今次陳豪飾演的角色聲線需要沙啞一點，然後當他一出聲，就聽到有「𡃁坤」的影子。(《破毒強人》截圖)

陣容強勁之餘而劇本也十分特別！有別於一向主角做正派對抗反派的劇情，《破毒強人》則是以陳豪為主角的大毒梟做出發點，逐步引起他和胡定欣、何廣沛合作建立毒品王國，與另一毒梟蔣志光搶生意的故事。反傳統用反派做主線劇情，令人相當期待。

成套劇都係反派。（資料圖片）

葉凱茵正為林夏薇、周嘉洛主演新劇《寵愛Pet Pet》開工。（IG@ip_hoi_yan_fan）

《寵愛Pet Pet》被安排在9點半時段播出，故事講獸醫林夏薇和動物讀心師周嘉洛兩人，由相識起衝突，到工作上互相幫助，再到最後兩人由冤家變成情侶的故事。劇情簡單行小品愛情路線，還會不時出現動物明星的身影，輕鬆又溫馨，與《破毒強人》各走極端。

《寵愛Pet Pet》打正旗號sell寵物。（截圖）

戀愛劇中最為着重的當然是男女主角，36歲的林夏薇和27歲的周嘉洛在劇中擦出愛火花，姊弟戀能否說服更甚感動到觀眾，就看劇情和考他們的演技了。視后加上歷年最年輕的「最佳男配角」，確實有趣。