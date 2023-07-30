東張西望｜李思林參加《中年好聲音》為了鼓勵李玟：當時情緒低落

歌手李玟（CoCo）早前離世，而她的告別式亦會於明天（31日）舉行，其姐姐李思林（Nancy）今日（30日）到屯門為節目《大笪地唱不停》進行拍攝，在節目中她亦唱了幾首CoCo的歌曲《我依然是你的情人》獻給現場觀眾。李思林今日接受《東張西望》訪問時提到當日參加《中年好聲音》比賽是為了鼓勵CoCo，因為CoCo當時情緒已經很低落。

Coco的遺照曝光。(網上圖片)

李思林（Nancy）今日（30日）到屯門為節目《大笪地唱不停》進行拍攝。(節目截圖)

李思林表示：「我為咗想正面影響佢，自己努力就要佢努力，因為我都唔係一個唱歌嘅人，我都咁老先走去參加比賽，咁老先去努力，我希望可以刺激到佢唔好向負面去諗！」李思林亦說到當時CoCo曾經很努力，每星期都有看姐姐的比賽，所以李思林亦很努力去比賽，望借此激勵妹妹的意志，李思林說到這時，手中的紙巾已經不停被她揉搓。

李思林參加《中年好聲音》比賽，望借此激勵妹妹的意志。(節目截圖)

李思琳說到這時，手中的紙巾已經不停被她揉搓。(節目截圖)

李思林在CoCo離世後一度沮喪，因為她覺得不論怎麼努力鼓勵CoCo都好像沒用，甚至打算放棄音樂。後來她再想到之前那段時間，CoCo每星期為她打氣，也許因為這個原因而令她多支撐幾個月。

李思林在Co Co離世後一度沮喪。(節目截圖)

今天的活動其實李思林有想過不出席，因為明天就是CoCo的喪禮，怕自己會控制不了情緒，但因為得到家人的鼓勵，所以最終還是出席了。李思林表示一開始聽到要唱歌有點生氣：「我一聽到要唱歌，我係嬲咗，都係唔唱啦，都幫唔到人嘅。」她的媽媽與姐姐就表示Co Co在天之靈應該想聽到她唱歌，著她不要輕易放棄。李思林亦希望繼續傳遞Co Co的正能量，所以活動時她都盡量不哭。