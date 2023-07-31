MissHunny貼中門大開泳衣相　竟被指「賣肉搵老細」　6字霸氣反擊

Miss Hunny是較早期入行的YouTuber，靠魔術以及跟司徒夾帶等網紅拍片而廣為人知，近日她貼上一張中門大開的泳衣相，Like數過萬。不過竟然連貼福利圖都有人鬧，有人說她32歲「遲賣肉」、「心急搵老細埋單」、批評她推翻自己當初的堅持等，Miss Hunny亦毫不客氣霸氣回覆。而她其後更撰長文問：「都2023年，點解仲有人諗住女人一定要人埋單？」為自己平反！

MissHunny不過是貼了張比堅尼福利圖，竟然都被人鬧。（IG@misshunnyig）

有人留言：「一早就應該賣啦，而家競爭對手咁多😂」Miss Hunny說：「賣？你有俾錢咩？」並Like了一個指這人「口臭當有趣」的留言。也有人說：「挑～最後咪又係要靠賣肉呃like搵老細🤭波邊都露埋 好心急喎」Miss Hunny就回覆：「唔係個個都好似你想像中咁窮，既然你覺得呢個世界咁多老細，點解你唔諗吓我阿爸都係老細呢？」

當有人說：「唉終於😂！清高呢堅持呢😂」意指她最終還是要行性感時，Miss Hunny則反問：「着泳衣係cheap呀？我有話過堅持唔着泳衣咩？咁去游水着乜呀？」明顯十分勞氣。事實上，Miss Hunny之前都有貼過泳衣相，去年玩水、去泳池、沙灘等都有著上不同的泳衣。

按圖睇Miss Hunny泳衣相：

MissHunny之前都貼過性感泳裝照。（IG@misshunnyig）

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其後，Miss Hunny寫了一篇長文，指自己即使在IG貼再多自己變魔術的短片，但仍然有人會視若無睹，「繼續想像我係唔使做嘢、不學無術，繼續誣蔑我賣肉同整容。都2023年，點解仲有人諗住女人一定要人埋單？」

她亦跟那些說她「搵老細」的人隔空對話：「既然覺得呢個世界咁多老闆，點解唔覺得我都係老闆？我雖說不上家大業大，但至少有正職、有祖蔭、有cash、冇負擔，養兩隻小狼狗氹我開心絕對冇問題。」形容某些人是被貧窮限制了想像，就以為其他人都一定要靠人，又強調變魔術是自己畢生最大的娛樂，叫大家不用再問她「仲使唔使變魔術」之類嘅說話，表示變魔術對她來說一點都不苦。

Miss Hunny圈住的，是她IG上變魔術的片段，她指有部分人會對此視若無睹，著眼於一些泳裝照就說她「賣肉」、「搵老細」等。（fb@Miss Hunny）

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