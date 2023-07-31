隔山買假期｜港人移日展開第二人生變別墅大王　分享三大投資貼士

由J2兩大「外語擔當」姜麗文（Lesley）及林沚羿（Venus）主持的節目《隔山買假期》本周播出的第六及第七集，兩位主持去到東京首都圈外、聞名世界的滑雪勝地長野縣白馬，並先後拜訪「白馬別墅大王」，及三位在白馬定居及經營不同事業的香港人。

聽晚一集有在白馬經營雪具租用店的Eri與Kayse。

Venus呢個滑雪Look，好搶喎。

第六集，Lesley訪問了在白馬擁有十間高級別墅的「白馬別墅大王」楊澤夫，楊先生透露選擇在白馬投資主因，是白馬冬夏兩季租屋回報率都很高。雖然楊先生2016年在白馬投資一棟別墅連土地金額高達約900萬港元，但他揚言「每多蓋一套房子，收入也相應增加」，並大方分享三大投資心得！除物業投資，白馬亦適合作與滑雪有關的事業發展，Venus於第七集便先後採訪了在當地經營雪具租用店的Eri與Kayse，以及有「白馬Legend」之稱的滑雪教練Michael，三位均是由香港移居日本展開第二人生的港人；Michael在日本的起家故事，由花式滑雪開始，而與Michael一起努力打拼的夥伴也是滑雪之友，更是來自不同地方，正正就是對滑雪的熱情、將這班人的「第二人生」緊緊連繫在一起。

除了滑雪教練，Michael在當地還擁有自己的教練宿舍，他透露當初購入這棟約值300萬港元的物業一點也不容易，除了競爭大，更因一個原因要回港向朋友「籌錢」才能成功置業。Michael除大方分享在日本的打拼故事，更為Venus擔當一日貼身滑雪教練，在Legend級別的教練教導之下，原本戰戰兢兢的Venus在全程「危危乎」的狀態下完成壯舉，雖然一度跌倒，幸好有驚無險，只是大叫：「小腿好攰」。