前IZ*ONE權恩妃榮升新一代韓國性感女神　泫雅大勢已去遭威脅？

韓國人氣限定女團IZ*ONE出身的隊長權恩妃上月性感現身《WATERBOMB 2023》後，憑着超火辣好身材惹來熱議。早前她再受邀參加日本《WATERBOMB》活動，獲讚榮升新一代韓國性感女神！



權恩妃上月性感現身《WATERBOMB 2023》後惹來熱議。（影片截圖）

權恩妃造成熱話後，本月再兩度參加於名古屋和東京的《WATERBOMB 2023》，繼續以姣好身材成功吸引目光。雖然向來泫雅和宣美等都是該活動的代表嘉賓，但網民都表示今年明顯被權恩妃搶盡風頭。權恩妃曾在一節目中講過被網民批評又老又肥，她無奈表示自己只是普通人，年齡也無法控制，所以只好盡量無視惡評，坦言的確因而受過傷。

網民大讚權恩妃今年搶盡風頭！（IG/@silver_rain._）

權恩妃榮升新一代韓國性感女神。（網上圖片）

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泫雅今年都有參與《WATERBOMB 2023》，但網民直言相對遜色。（IG/@hyunah_aa）

1995年生的權恩妃今年將28歲，早於2014年她以藝名「Kazoo」於女團Ye-A出道並於翌年退團。重新變回練習生的她於2018年參加人氣選秀節目《PRODUCE 48》，憑着美貌和亮眼的實力突圍而出，最終獲選第7名並以IZ*ONE隊長第二次出道。IZ*ONE活動期限結束後，權恩妃前年起以個人歌手身份活動，成績亦相當不俗，有望威脅到泫雅等女神的地位。

權恩妃在IZ*ONE擔任隊長。（FB/@official.izone）