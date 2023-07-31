Frankie@MIRROR進軍舞台劇界　與強尼主演《大象的告別式》

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）以往常被指不夠進取，但近日他工作量愈來愈多，除了有《MIRROR+》、《幫手預埋我》等兩個綜藝節目在手，成為團中的「綜藝之王」！

Frankie於7月29日度過了35歲生日，粉絲「皮寶寶」為他舉行了應援活動，其機師造型好靚仔！（Instagram：frankiechanfans_hk）

Frankie（中）近來擔正兩套暑期綜藝節目，有MIRROR「綜藝之王」稱號。（資料圖片／葉志明攝）

今日（31/7）公布的最新消息就指，Frankie將首度進軍舞台劇界，夥拍「ViuTV一哥」強尼、著名舞台劇演員黃靖程及馮志佑，於西九文化區戲曲中心大劇院演出一連9場的《大象的告別式》，門票將於明日（8月1日）於HKTVmall預售，下周二（8月8日）起於Art-mate公開發售。

Frankie、黃靖程、強尼等將主演舞台劇《大象的告別式》。

《大象的告別式》由陳恩碩監製、鄧偉傑導演、許晉邦編劇，故事講述所有人在人生終結後都會來到中轉站，把塵世的一切放下，再通往全新世界。當駐守中轉站的守護員遇上失去記憶卻有心結未解的她，還有認出那位「她」正是自己所愛的「他」，慢慢發現三人在生前及死後交織着千絲萬縷的關係。擔任音樂總監的金牌音樂人孔奕佳以《似是故人來》、《離別的規矩》及《好時辰》等十多首橫跨不同年代的香港流行曲，隨著迂迴曲折的情節發展，配合令人捧腹大笑的對白，編織出扣人心弦的故事。

9場《大象的告別式》演出詳情：



地點：西九文化區戲曲中心大劇院 （尖沙咀柯士甸道西88號）

日期及時間：

2023年9月16日下午8時

2023年9月19日下午8時

2023年9月21日下午8時

2023年9月23日下午3時

2023年9月24日下午3時

2023年9月17日下午3時

2023年9月20日下午8時

2023年9月22日下午8時

2023年9月23日下午8時

節目全長：約1小時50分鐘

票價： $780／$680／$580／$480／$380

網上預售：8月1日起於 HKTVmall （https://www.hktvmall.com） 率先預售

公開發售：8月8日起於Art-mate（https://www.artmate.net/doc/68685）公開發售

