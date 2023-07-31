李玟二家姐李思林辦喪禮很困難　一日喊十幾次媽媽情況不太好

歌手李玟（Coco）月初離世，她的告別式今日（31日）舉行，除了有不少藝人朋友到場外，亦有不少世界各地的粉絲特地前來致哀。Coco的姐姐李思林（Nancy）昨日（30日）出席活動時接受了《東張西望》的訪問，提到自己參加比賽是為了鼓勵Coco，為她帶來正能量。

歌手李玟（Coco）月初離世，她的告別式今日（31日）舉行。(節目截圖)

今日播出訪問下半部分，Nancy表示很感恩Coco喪禮有很多專業人士幫忙，提到喪禮的過程她卻表示很困難：「因為每一個粉絲畀啲片段我睇，我又喊一次；公司畀啲片我，我又喊一次；聽佢嘅歌剪輯，我又喊一次；好朋友講佢嘅故事，我又喊一次；廣告初版我睇又喊一次，之後又喊一次；我每日可能喊十幾次，我唔知幾時先會唔喊。」因為喪禮不是一個活動項目，所以很難把這件事當做活動項目來處理。

Nancy表示很感恩Coco喪禮有很多專業人士幫忙。(節目截圖)

Nancy話一日喊10幾次。(節目截圖)

Nancy說到Coco生前數天她們都在一起，所以回想起她生前說過的話，喜歡哪一條裙子，她覺得自己幫不了Coco去處理這件事情，覺得很不開心。Nancy亦講到80多歲的媽媽情況不太好，因為「白頭人送黑頭人」，她亦提到媽媽當時在醫院說自己30歲老公就離開了，現在不想失去女兒Coco，希望醫生努力救Coco。