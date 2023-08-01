Jeremy@MIRROR遠赴日本出席品牌聚會　成唯一男嘉賓超貴氣如王子

MIRROR成員Jeremy（李駿傑）早前抵達東京出席美妝品牌新品發佈會，與來自不同地區的嘉賓交流，除了一同享受知名米芝蓮餐廳烹飪的各種法國菜式與各款美酒外，Jeremy 更把握機會與品牌彩妝創意總監Violette Serrat等專業人士交流美妝心得和創作靈感。

MIRROR成員Jeremy（李駿傑）早前遠赴東京出席美妝品牌新品發佈會。

爲了隆重其事，Jeremy特意穿上一身白色襯衫，外加米白色闊身剪裁西裝外套，和配戴一條精緻閃耀Y型長頸鏈，華麗之餘更略帶飄逸的感覺，作爲全場唯一男嘉賓的他恍如宮殿中散發耀眼光芒的王子。

Jeremy特意穿上一身白色襯衫，外加米白色闊身剪裁西裝外套，和配戴一條精緻閃耀Y型長頸鏈，華麗之餘略帶飄逸的感覺。

與品牌彩妝創意總監Violette Serrat細談

翌日，Jeremy 換上新唇色，配搭藕粉色襯衫與同色西裝外套，以小蝴蝶結作點綴，營造隨性又不失莊重的感覺與Violette會面，一同交流使用品牌彩妝的心得和新產品的創作靈感。Violette 細心解説，無論系列意念，抑或產品特色都娓娓道來，Jeremy 猶如學生般專心聆聽，適時發問，用心瞭解品牌新作。二人聊得興起，Jeremy 亦高興道出：「非常興奮有呢個機會同Violette見面，佢嘅創作好有獨特風格！再次感謝！我真係大開眼界啊！」

Jeremy與品牌彩妝創意總監Violette Serrat細談。

與裸色系列初次見面 一見鍾情屬於自然的美

新產品主打自然美，以接近肌膚的顔色帶出各人最原始的美。一向崇尚自然，輪廓精緻突出的Jeremy 就打從心底裏喜歡上這個新系列，「我覺得呢個系列非常實用而且自然，身爲男仔平時出街或者出席活動好難用好Colorful嘅make up，呢個系列就有少少唔同，而且好啱我用，自然得黎凸顯返自身輪廓，係種好乾净嘅美。」

Jeremy好靚仔。

Violette 也指出新系列是體現不經意的隨性精神，造就巴黎自然、時尚、大膽的風格特色。Jeremy 在Violette 的指導下初嘗此系列，被自然與個性融合的色彩深深吸引，直言這會是他常用的彩妝系列。

Jeremy好專心。

得Violette親授秘笈 Jeremy 化身一日彩妝師

遠赴日本與品牌彩妝創意總監見面，怎能不向這位大師級人馬學習。Jeremy 亦把握機會，得到Violette 親自教授，學習好好運用裸色系列。「Violette 好好啊！好專業！佢教我直接用手指上色，咁啲眼影就可以緊貼返個眼皮，呢個方法好簡單，而且唔會浪費眼影；另外寶石唇膏我一直都有用，除咗可以用平時直接搽嘅方法，仲可以輕拍，用點染嘅方法上色。」相信此行Jeremy 得Violette 精心教授，加上自身彩妝底子，想必一定獲益良多。

Jeremy 化身一日彩妝師 。

Violette 亦大方向Jeremy 透露創作寶石唇膏的小巧思，寶石唇膏均加上了少許亮澤黑色色素，使顔色減淡，從而能與任何唇色融爲一體，達到超級自然並且時尚的效果。Jeremy 直呼厲害，想不到黑色色素也能加入新系列的唇膏中，難怪效果這麽自然。