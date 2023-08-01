呂爵安玩遊戲又獲綜藝之神降落　復活戰玩到甩褲AK跟後面幫佢著褲

MIRROR的新綜藝節目《MIRROR+》昨日（31日）播出第二集，MIRROR的成員繼續分為兩隊作賽，分別是：江𤒹生（AK）、呂爵安（Edan）、王智德（Alton）對楊樂文（Lokman）、陳卓賢（Ian）、陳瑞輝（Frankie），在第一個遊戲時AK、 Edan及Alton一隊已經大落後，原因是因為有Edan這個「老鼠屎」。

《MIRROR+》播出第二集。(節目截圖)

第一個遊戲時AK、 Edan及Alton一隊已經大落後，原因是因為有Edan這個「老鼠屎」。(節目截圖)

大家有追看MIRROR的綜藝節目都會知道Edan是「黑氣石」，玩遊戲時大部分都會輸，今次亦不例外。他們先要戴上眼罩，限時在魔術貼賽道上，撞跌最多保齡球瓶的隊伍就會勝出。Edan是首個出戰，他「精準」的技巧完全偏離賽道，先是在終點前滾了一圈撞跌了一個保齡球瓶，然後滾回原點，結果被笑是「一支安」，大派笑料。

Edan是「黑氣石」。(節目截圖)

Edan「精準」的技巧完全偏離賽道，先是在終點前滾了一圈撞跌了一個保齡球瓶，然後滾回原點，結果被笑是「一支安」。(節目截圖)

之後ViuTV節目組讓他有一個反撃的機會，在計完分後讓他來個個人表演賽，一支安戴上眼罩，MIRROR的成員往賽道上掉了不少障礙物，打算增加一支安的難道。一支安亦勝負慾大增，先是遇上AK用腳把他擋著，但仍然努力的「滾」，更一度玩到「甩褲」露出黑色打底褲，全場人即爆笑。

Edan個人表演賽。(節目截圖)

先是遇上AK用腳把他擋著，但仍然努力的「滾」。(節目截圖)

MIRROR的成員往賽道上掉了不少障礙物，打算增加一支安的難道。(節目截圖)

AK在一支安邊滾往終點邊幫他穿回褲子，之後索性脫掉外套幫一支安「遮醜」，但因為他太落力滾，最後要Alton拿起地面上的膠墊幫他擋著，在場的人立即笑翻。

一支安更一度玩到「甩褲」。(節目截圖)

AK在一支安邊滾往終點邊幫他穿回褲子，之後索性脫掉外套幫一支安「遮醜」。(節目截圖)

AK在一支安邊滾往終點邊幫他穿回褲子，之後索性脫掉外套幫一支安「遮醜」。(節目截圖)