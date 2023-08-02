Jennie@BLACKPINK殺人行程曝光　5日內飛三國粉絲憂健康出事

BLACKPINK紅遍全球，除了進行中的世界巡迴演唱會外，4位成員也經常受邀到各國出席活動，幾乎過着空中飛人的生活。Jennie日前在YouTube個人頻道更新影片，首次曝光五日內的殺人行程，粉絲都擔心她體力吃不消。



Jennie拍片分享她在《康城影展》的花絮。（YouTube截圖）

Jennie於5月與美劇《The Idol》（偶像漩渦）演員一同出席《康城影展》，以演員身份首次踏上紅地氈。日前Jennie在個人頻道上傳了《康城影展》的花絮影片，除了她緊張的陌生模樣獲讚可愛外，她亦意外曝光了同時作為歌手雙重身份的死亡行程。Jennie表示四天之間，單是演唱會就開了兩天，她直言「行程到現在，不知道怎樣活下來的」。隨後Jennie再講到五日間，她首先由新加坡飛到法國，再從法國飛到澳門開演唱會，最後再由澳門飛回法國坎城出席《康城影展》，五天內最少乘搭了三趟飛機。

Jennie笑言「行程到現在，不知道怎樣活下來的」。（YouTube截圖）

Jennie連吃飯也是在化妝的空檔間。（YouTube截圖）

可怕的行程公開後，粉絲表示即使BLACKPINK有專屬的私人飛機，但其實單是上下飛機已比想像中疲累。更何況Jennie必須在幾天中參加多於一場演唱會，需要大量體力勞動外同時要適應時差，難怪偶像在台上表示會被批評划水。粉絲擔心Jennie休息不足強行跑行程最終體力吃不消，希望公司在海外行程前後給予BLACKPINK更多恢復時間。

Jennie在四天行程中，包括了兩場澳門演唱會。（IG/@jennierubyjane）

完成演唱會後，Jennie又立即飛到法國出席影展。（IG/@jennierubyjane）