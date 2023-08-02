破毒強人｜何廣沛為演好啞巴上足半年堂　張寶兒演機心主播搏上位

TVB新劇《破毒強人》第二集「開場角色」為啞巴外送員徐安樂（何廣沛飾）。自覺走不出貧窮困局的安樂，因一次意外獲得毒品賺了快錢，為了盡早脫貧、讓妹妹好好及青梅竹馬好友阿Wing（郭柏妍飾）過好日子，安樂捲入不道德交易，並與金融女強人章琳（胡定欣飾）及「一代毒王」文華（陳豪飾）扯上關係。何廣沛之前受訪時透露為啞巴角色花了不少功夫，監製笑言廣沛有望憑「徐安樂」獲得演技獎項，廣沛角色出場後確是收獲不少正評，網民大嘆「手語唔易做」，又指廣沛連配音獨白也演繹得別具感情：「有種楚楚可憐嘅感覺，好符合角色」，更有記性超強網民記得郭柏妍當年參選港姐時曾接受何廣沛提問。



何廣沛飾演嘅徐安樂，因為急於脫貧誤入歧途。

談到獲網民讚配音獨白有感情，廣沛感激監製Marco貼身指導：「好多謝監製Marco每次都親自陪住我錄每句VO，全程100% Mon住，就算把聲聽得出係何廣沛，都同平時嘅何廣沛好唔同，配合番角色。」廣沛又指Marco早於拍攝前半年已通知他學習相關技能，包括手語及電單車。為學好手語，廣沛找來非健聽人士擔任手語老師，並通過了相關考試。廣沛續指每次一小時的「靜音」課堂，讓他更能集中及投入徐安樂的世界：「一個星期上兩堂，每次上堂都好寧靜，一個鐘唔出聲，但你唔會覺得空虛。」

郭柏妍同廣沛有大量對手戲。

何廣沛花了接近半年時間學手語，又每日死背爛背記熟所有對白及手語動作，真心好燒腦。

廣沛指拍攝時最大考驗是大腦要多功能運作，整個過程亦是記性大考驗：「每次拍攝前手語老師黎老師都會拍片send畀我返屋企背，每日都要花好多時間背手語。因為拍緊嗰陣除咗做手語，腦入面都要有對白，要諗住啲對白意思去做，否則面部表情會唔足，但諗對白時又有機會jam咗做緊嘅手語動作，所以真係要背得好熟，我成日個腦都接近hang機嘅狀態。」廣沛特別感激黎老師經常「隔空」指導：「為咗配合拍攝環境，對白有時會即場微調，多謝黎老師經常standby喺電話隔籬，我一有新動作都會問佢。」

齋睇呢個NG花絮，就知廣沛幾咁畀手語考起，真係拍一場都花好多力氣同功夫架。

至於同樣獲Marco點名讚好的張寶兒，在劇中飾演機心不輕的網台記者林可兒，為了一舉成名及躍升成為主播，可兒採訪文華期間無所不用其極，亦因而成為文華鋪路假釋最重要的棋子。雖然與視帝陳豪有多場對手戲，但演戲資歷尚淺的寶兒不但零怯場，而且無論震驚或是著急的表情均做得頗到位，獲網民大讚自然及搶戲；Marco讚寶兒用心之餘，還愈演愈好：「Bowie開始拍攝的頭半個月，仍然在慢慢揣摩，始終演出經驗仍淺，但係run順咗之後，就愈嚟愈好，尤其是三個年輕人（何廣沛、張寶兒及郭柏妍）嘅曖昧關係，拿揑得特別好！」據知寶兒與何廣沛於之後播出的劇情中將有一場十分激烈的對罵戲，兩大「後起之秀」如何過招絕對值得期待。

胡定欣嘅造型有女人味得嚟又夠晒霸氣。

張寶兒劇中與陳豪有大量對手戲，難得佢唔單止冇怯場，仲演得好自然同夠搶，成功吸獲不少正評。