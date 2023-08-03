「寒流女」Annabelle Tam遭跟蹤狂多次騷擾　報警求助：得個吉

24歲香港女網紅譚泳銚（Annabelle Tam）因在2021年初無懼寒風，以低胸性感打扮現身街頭而被捕獲接受街訪成功上位，更獲封「寒流女」。去年Annabelle參加香港開電視節目《Summer Girls 2022》而成名，目前IG擁有10.2萬位粉絲追蹤。

譚泳銚（Annabelle Tam）獲封「寒流女」。（IG@annabelle__tam)

Annabelle Tam獲封「寒流女」綽號。（IG@annabelle__tam)

Annabelle Tam經常會在社交平台派福利，性感指數爆燈！早前她在IG大爆遇上偷拍狂，更提提各粉絲不要偷拍，想合照可以隨時提出！日前（1日）她又再次遇上跟蹤狂，並憶述事發經過：「今日我企係（喺）到（度）等車，咁啱又撞到佢，佢一眼就認到我，佢係（喺）我等緊車時係（喺）我後面匿埋一二角係咁偷望我，有車到 ，我上緊車，佢9秒9衝過黎（嚟）我後面，踩甩咗我隻鞋拎起隻鞋，掟咗出車，佢收埋咗係（喺）車後面嘅紙箱，想引我落車。」她指當時有心人協助她拾回鞋，此外司機下車大罵跟蹤者，隨即向他表示：「係咪想報警，先嚇一嚇走咗佢。但當格（架）車開走佢又好似第一次咁，係（喺）對面線望住格車，搵緊我係（喺）邊。」

Annabelle Tam經常會在社交平台派福利。（IG@annabelle__tam)

Annabelle Tam早前曾在IG上分享遇上偷拍狂，更提提各粉絲不要偷拍。（IG@annabelle__tam)

Annabelle Tam昨日（2日）第三次遭同一名跟蹤狂騷擾，因而去報警求助，她說：「今朝早佢真係係（喺）到徘徊搵緊我！好睬（彩）附近有個照應，話比（畀）我聽佢出現咗。如果咪又會面對面撞到，我即時打咗999，琴日報等咗13分鐘..嗰個人都唔知行佐（咗）去邊了，結果有5個警察一齊show up咗，分頭係附近招下，又去佐（咗）附近大廈問下，結果得個吉。」

Annabelle Tam遭跟蹤狂多次騷擾。（IG@annabelle__tam)

Annabelle Tam報警求助。（IG@annabelle__tam)

Annabelle Tam曬出跟蹤狂樣子。（IG@annabelle__tam)

Annabelle Tam不滿報警求助得個吉。（IG@annabelle__tam)

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