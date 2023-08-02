你好賤呀｜Vien貼泳衣相被重提私密照流出　嬲豬考慮唔再Po靚相

當年憑一句「你好賤呀」而一夜成名的靚女前空姐Vien，曾消失於網絡數年，近日終重新出發，在IG貼比堅尼性感相。不過有「口臭」網民偏偏要重提她當年流出露點相一事，令Vien嬲豬，更表示：「好似唔好再Po任何靚相了？😔🥺畀你哋繼續慢慢翻睇舊相吧😮‍💨☹️」



Vien久違地貼上最新一輯比堅尼相，重回昔日身材巔峰！（IG@__vieny）

靚女前空姐Vien在2018年接受網媒街訪，主題講到少女無懼寒冬露出美腿，她對着鏡頭甜笑說：「好賤呀！」因樣靚身材好而聲名大噪，截圖成為網絡一大經典，被起底的Vien也一夜成名。不過她其後有私密艷照流出，於社交媒體消失兩年，至去年底才「上水」。近日Vien在網上重新活躍起來，大貼旅行相和性感相，昨早（1/8）更久違地Post出粉紅色比堅尼相，大曬美好身段，震撼男粉絲眼球，更自爆S碼泳衣唔啱著。

本來大家有福利圖睇都係好事，大把人留言支持，不過有部分人卻不識趣地重提當年私密照事件，指：「睇過晒啦冇著都……算啦」、「仲有冇好似以前咁自拍裸照？🙄🙄🙄」對Vien構成二次傷害。Vien因而心淡，說：「仲以為大家已經同我講好咗唔再講返以前啲嘢，所以先帶大家飛天🥲但總係有啲人一講再講 講完再講🥲不過睇嚟大家都係鍾意以前啲相多過而家😮‍💨😮‍💨好似唔好再Po任何靚相了？😔🥺畀你哋繼續慢慢翻睇舊相吧😮‍💨☹️」

Vien不滿大家重提舊事。（IG@__vieny）

網民隨即在網上鬧爆有人重提舊事是「玩串個Party」、「玩爛咗件事」、「欺凌受害人」，發起「挽留」Vien，但亦有人覺得Vien「懶巴閉」等，叫她再影新艷照，又說網上還有大把後生靚女等等，Vien再貼圖指自己的意思被扭曲，回覆：「一向都叫自己阿姨，出面太太太多後生靚女，身材更好嘅又大把，唔使一定要唔高興又唔放手的。」

Vien其後刪走Story，再表示有人扭曲了自己的意思。（IG@__vieny）

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