迪麗熱巴孖小鮮肉龔俊新劇推出　美貌加肌肉畫面勁養眼

內地頂流女星迪麗熱巴攜手新晉演員龔俊主演的古裝陸劇《安樂傳》集甜寵、宮鬥於一身，劇集講述「大靖」原以韓帝兩家為根本，韓家掌權、帝家掌兵；十年前，帝家因謀逆獲罪，僅餘下一名孤女帝梓元（迪麗熱巴飾）倖存。

十年後，太子韓燁（龔俊飾）前往帝家故里剿滅海賊時，竟遇上一名口口聲聲非他不嫁的嬌俏水匪任安樂，她也正是太子心心念念的帝梓元！安樂表面上是個吊兒郎當的粗魯女匪，事實上她重情重義，還在幫助百姓的過程中被韓燁賞識，成為其得力幕僚。在安樂的協助下，韓燁連破科舉舞弊案、江南水災案，二人也在相處中漸生好感；此時，安樂的替身、假帝梓元回到京城，奉旨參選太子妃；本就陰謀遍佈的宮廷，因此陷入了更大的旋渦之中。

迪麗熱巴與龔俊主演古裝陸劇《安樂傳》。

迪麗熱巴揀劇本有一手

改編自人氣網路小說《帝皇書》，《安樂傳》由話題劇集《山河令》導演成志超執導，過去龔俊主演《山河令》後一夜成名、紅遍大江南北，難怪他和成導再度合作的消息傳出後，引起了廣泛關注！加上迪麗熱巴選劇本的眼光非常獨到，由她主演的古裝偶像劇如《三生三世枕上書》、《長歌行》等，幾乎百戰百勝，所以早在《安樂傳》開播前，串流平台的預約觀看人數輕鬆突破了300萬大關，可見觀眾對該劇非常期待！

迪麗熱巴好美。

近日《安樂傳》開播後，男女主角不但被觀眾稱為古裝劇「顏值天花板」，劇中迪麗熱巴主動撩哥、龔俊欲拒還迎的表現，也讓網民直呼甜蜜！而人稱「腹肌男神」的龔俊亦毫不吝嗇魔鬼身材，在戲裡大方騷肌，畫面養眼！

男女主角被觀眾稱為古裝劇「顏值天花板」。