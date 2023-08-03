張繼聰分享練腿照鐵架彎曲純粹玩嘢　曾P圖變金城武被封改圖大神

男星張繼聰出名是圈中愛妻號，跟謝安琪婚後十分恩愛，而他平日的活動，全部是圍繞做GYM，不但自己變成大隻型男，連囝囝張瞻也跟著爸爸操出一身肌肉，靚仔有型。張繼聰對自己的Body就俾足100分，偏偏網民雞蛋裡挑骨頭，指他上身大隻卻有著牙籤腿，令谷氣的他馬上Po出麒麟腿的照片，只是眼利網民發現真相，還封他為改圖大神。

張繼聰分享練腿照身後鐵架彎曲，P圖失手其實純粹玩嘢。（ig@louischeung2013）

43歲的張繼聰，熱愛做GYM，一身健碩肌肉，朱古力腹肌，絕對是圈中的大隻佬，不過網民就笑他上身跟下身不合比例，麒麟臂配上牙籤腿，其實他一直有操腿，而且39分鐘可以跑完10km，甚至跑半馬都只是93分鐘，幼腿絕對是網民的誤解。近日他分享自己粗狀了一圈的麒麟腿照片，只是心水清網民發現，其實他只是P圖，甚至連身後的鐵架也變成彎曲，非常搞笑。

張繼聰是圈中出名肌肉型男。（ig@louischeung2013）

張繼聰P圖失手其實純粹玩嘢，他之前就試過用AI改圖，除了繼續保持一身肌肉外，樣子還變得更加靚仔，有九成似金城武，雖然他只是玩票性質，但網民已經大讚他神乎其技，是被健身耽誤了的改圖大神，確是始料未及。

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張繼聰被封改圖大神：