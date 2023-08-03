「師奶殺手」陶大宇係孝順仔　獨力照顧92歲母親：寧願自己有病痛

陶大宇被譽為「師奶殺手」，離開TVB後他曾出演過ViuTV及內地劇集，也同樣極受歡迎。今日（03/08）他出席香港小姐及品牌代言宣傳活動時，笑言「自己終於有今日」，因為代言的是健康保健產品，也是他近期的唯一一個代言。



陶大宇現時需要中港兩邊走。（陳順禎 攝）

中港兩邊走工作繁忙

談到近況，他透露近來因工作關係需要中港兩邊走。他說：「聽日我都要走，節奏都係咁，只不過通咗關上落多咗，反而留喺香港時間仲多咗添。」他坦言以往在內地工作完，可能會留在當地吃喝玩樂幾天才回港，但現時就會盡量回家做「孝順仔」。

陶大宇和母親。（網上圖片）

陶大宇出席香港小姐的品牌活動，他也是品牌的代言人。（陳順禎 攝）

工人回鄉 陶大宇要煮飯，拖地、洗廁所

他表示家中的「工人姐姐」回鄉了，所以照顧家中老母親起居飲食的責任就落在他的身上，不過他就覺得這也是一種享受而不是重擔。他說：「睇你心態，以前冇姐姐嗰時同阿媽一齊咪又係咁樣過，加上我係一個鍾意去街市買嘢煮飯（嘅人），拖地、換床單、洗廁所，當然咁熱天氣都係辛苦，咪當做運動囉，都係一種生活。當你將生活當做習慣，你就唔會覺得辛苦。出身汗再沖個涼，坐喺度飲凍飲都係享受嚟。」

陶大宇真係孝順！（陳順禎 攝）

感恩媽媽身體健壯：真係好多謝佢

他坦言，老母親今年已92歲有多，但依然健壯。他說：「我媽咪試過好大件事，跌過三次，第三次甚至係成個尾龍骨大陣冧咗，做完物理治療仲可以行得返，凌晨去廁所自己慢慢行搞掂，就唔使驚動我哋。我覺得佢真係好叻。有時諗，我寧願自己有病痛都好過阿媽有病痛。佢都好識諗，佢成日都話：『我一定要健康，我一定要撐住。我頂到就唔會畀到辛苦你哋。』我覺得我阿媽90幾歲人仲諗到呢啲道理，真係一個好負責任嘅母親，真係好多謝佢。」