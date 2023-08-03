香港小姐2023｜王怡然買嘢店員聽唔明　「有冇呢個銀色」係點解？

《2023香港小姐競選》特別多海外回流的佳麗參選，其中王怡然（Lynn）是大眾較為認識的一位。今日（03/8）活動上她接受《香港01》訪問時表示，現時除了積極修身keep fit之外，還十分努力地練習廣東話。她說：「有呀，同佳麗講嘢都係廣東話。」記者笑言佳麗們廣東話並不是十分標準，她也回答：「大部分都比我正，所以我就學到。」



4號王怡然（Lynn）真係好可愛。（陳順禎 攝）

她表示，學習廣東話其中一樣最難的是發音。她說：「發音同普通話完全唔一樣，同埋廣東話好多tune，呀呀呀，分唔清囉。」她續說，曾試過外出購物時，店員不理解她的意思。她說：「我識講好簡單溝通，幾錢呀，唔該晒。有一次我想問佢有冇呢個銀色，呢啲Tee-Shirt銀色。」記者不明所指，她續說：「Color（顏色）。係呀，就好似你咁聽唔明，所以我就要轉語言。」但對比起初次面試時，王怡然的廣東話已進步不少！

4號王怡然（Lynn）廣東話仲係需要多多練習。（陳順禎 攝）

4號王怡然（Lynn）和其他佳麗。（陳順禎 攝）

當日陶大宇也有出席，想不到王怡然也認識他。她說：「識呀，師奶殺手，知道佢拍劇同埋代言呢個，衛生巾。」但她就表示媽媽有睇過他的劇集，自己就沒有。

記者向陶大宇經理人，他回覆指陶大宇很早期曾做過一個著名衛生產品牌子的代言，但就沒有衛生巾或紙巾相關產品，大概是王怡然記錯了？

4號王怡然（Lynn）和其他佳麗。（陳順禎 攝）

陶大宇、4號王怡然（Lynn）和其他佳麗一同出席活動。（陳順禎 攝）