東張西望｜65歲Moon姐買硬碟爭取折扣　最後因30元被告到廉署

今日（3日）的《東張西望》講到65歲的Moon姐到大埔寶湖花園商場一電腦店購買硬碟，之後回家發現貨不對辦，要求電腦店更換，後來Moon姐收到一封ICAC的來信指她曾經行賄30元。

65歲的Moon姐到大埔寶湖花園商場一電腦店購買硬碟。(節目截圖)

事源是2月時Moon姐一天電腦硬碟壞了，所以到電腦店以880元購買一個新的更換，過程中爭取了減價30元，所以最後是以850元來完成交易。但Moon姐回到家中才發現硬碟由原本的1tb變成了512GB，她覺得很生氣，然後第二天便到電腦店理論。Moon姐指自己向電腦店說：「做街坊生意都呃，嗰幾百蚊我豪畀你啦，下次永不交易！」她覺得有被欺騙之嫌，於是展開大報復，她於有多名業主的社交群組及平台指控電腦店不公，之後她便收到了ICAC的來電，指控她曾經行賄30元，為什麼會指控她行賄30元？

Moon姐覺得很生氣，因為硬碟由原本的1tb變成了512GB。(節目截圖)

Moon姐第二天便到電腦店理論。(節目截圖)

Moon姐展開大報復，她於有多名業主的社交群組及平台指控電腦店不公。(節目截圖)

原來Moon姐曾經於2017年時在這個商場的屋苑曾擔任業主立案法團成員，ICAC的來信中亦有提及Moon姐利用這個身份行賄30元，她被問到有沒有曾經說過一些話可能構成行賄時，她則斬釘截鐵說：「冇！」

原來Moon姐曾經於2017年時在這個商場的屋苑曾擔任業主立案法團成員。(節目截圖)

信中有提及Moon姐當時堅持要電腦店以850元為她更換1tb的硬碟，還有指她自稱是業主立案法團的委員。並且對店員說：「以後你想喺度搵食咪睇住嚟囉！」因而構成了行賄的行為。電腦店亦表示相關的閉路電視影片亦已經流失，所以未能提供，Moon姐就堅稱自己沒說過這些話，但電腦店為了30元而告到ICAC，會不會有點小題大造了？雖然最後ICAC亦有說因為證據不足而取消案件。