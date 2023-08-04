港姐2023｜潘明璇有身材有智慧　成功入神秘天才會：證明IQ top2%

《2023香港小姐競選》不乏美女參選，不過競選口號是「美貌與智慧」並重，所以智慧也是其中一個參考因素，其中被評為三甲大熱之一的9號潘明璇（Michelle）除了是學霸之外，原來也十分有來頭。



9號潘明璇（Michelle）（右一）也是三甲人選之一。（陳順禎 攝）

昨日（03/8）她在IG上貼出一張印有「Mensa」字樣的卡片，原來十分有來頭。她在港姐宣傳活動中接受《香港01》訪問，坦言這是一個通過智力測試後頒發的會員卡片。她說：「佢係一個IQ考試，你想join嘅話，要IQ頭2%先有。我就係學呢個Mensa同埋考試。」

9號潘明璇（Michelle）原來真係好聰明。（陳順禎 攝）

她表示這是一張證明卡，她說：「就係一個證明你係IQ top 2%（嘅組織）。」她還十分謙虛的說：「我都唔係學霸，只不過細個好肥冇乜出去玩，就成日留喺屋企讀書。」訪問中她也表示對競選有信心，她說：「有信心，只不過我想練返好啲廣東話，嗰時講英文多啲，呢排就睇多啲劇學返。」

9號潘明璇（Michelle）透露現時每日都會做運動和控制飲食修身。（陳順禎 攝）

談到同場的「帥奶殺手」陶大宇，她坦言知道他是陶大宇，但就沒有睇過他的作品。她說：「冇特別記住，我細嗰時睇過，今日返去就會睇返！細個同媽咪睇過，因為我媽咪好鍾意佢。」

根據網上資料，Mensa為一個規模最大及歷史最長的高智商同好組織，為一個供會員平等的身份下思想交流的學會。如欲入會者則需要通過該會所提供之測試（Mensa Test），以證明申請人之智商為世界前2%，現時該組織人數只有十多萬人。

香港小姐2023｜潘明璇騷長腿勁正 決賽前唔戒口孖公仔睇戲食漢堡

潘明璇（Michelle）長腿好正。（IG@michelle.poa）

+ 19