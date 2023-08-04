港姐2023｜大熱佳麗莊子璇被指擺款成犯眾憎：佢哋鍾意點講就點講

《2023香港小姐競選》大熱候選佳麗莊子璇入圍後先拔頭籌奪得「一見鍾意佳麗」獎項 加上在越南拍攝外景時再下一城，贏得「越南越愛香港小姐」獎項成風頭躉。有指她有恃無恐，愛黐幕後攞着數，又在其他佳麗面前擺架子，引起眾佳麗不滿，遭群起杯葛！

莊子璇Hilary認為嘴巴在別人身上，很難控制他人的言論。（陳順禎攝）

今日（4/8）大熱佳麗莊子璇（Hilary)接受《香港01》訪問時表示：「今朝見到呢個新聞我係有啲驚訝，唔知點解點解會咁寫，同埋話係有人爆料，我係有啲失望。同埋由參賽至今，無論對所有佳麗同工作人員我都係一視同仁。（話你擺款！）點為之擺款？（你覺得係咪有心人蓄意抹黑攻擊你？）如果係想攻擊我嘅形象，我好相信大家係會見到真實嘅我，心情難免會受到影響，但我要盡快調整呢個心情，唔好俾啲負面嘅新聞令到自己唔開心咁耐。」

莊子璇Hilary承認受負面新聞困擾，心情難免受到影響。（陳順禎攝）

此外，Hilary承認未必與每一位佳麗都同樣親密：「始終我都有16位佳麗咁多，無理由16個都會約出街，變咗係會有一啲比較啱傾同埋好感情啲。但無論點都好，唔熟嘅，我都會正常社交。（會否改善同其他佳麗相處嘅態度？）我唔會因為人哋講嘅嘢，而特登去巴結同討好人，人哋鍾意點睇就點睇，因為個嘴係生喺人哋身上，佢哋鍾意點講就點講，我都冇辦法控制。」