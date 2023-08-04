慎入︱謝高晉甲一籃球賽中右眼簾受傷 縫十幾針急CALL醫生做手術

「建龍飛馬」甲一籃球員兼歌手謝高晉（Ko）昨日參與甲一的籃球聯賽，怎料在比賽途中，不慎被對手開波時打倒至右眼眼簾位置爆開，直接倒地。比賽後，高晉隨即前往醫院縫針，一共縫了十幾針，當中的傷口位置足足有2.5cm。但雖如此，高晉仍然識講笑指自己被人打。



歌手謝高晉（Ko）亦是「建龍飛馬」甲一籃球員。（IG：@kochunnnn）

高晉笑言不怕破相 本身打波臉上留傷痕

謝高晉眼簾傷口甚深，要CALL醫生回來做小手術。

Ko出席甲一的籃球聯賽途中，進攻的時候，被對手突然打倒在地。高晉回憶道：「當下好似打拳，畀人KO一樣，直接倒地，然後感覺到右眼好痛。起身就感覺到已經在滲血，全部都叫我坐低，唔好郁，因為見到爆咗。」然而令高晉感到無奈的是球證並沒有看見，只是判了一個和球。

Ko好有體育精神，受傷流著血也堅持完成比賽，直到比賽結束後，才前往醫院睇急症，Ko回覆：「一共縫了十幾針，右眼眼簾位置就有2.5cm的傷口。（需要留醫？）留醫就無，但就到凌晨3、4點先可以走，需要call醫生返來做一個小手術，辛苦醫生了，縫針都縫了一個鐘。」他更續言基本右眼區域一路都痛和腫，幸好沒有傷及眼球，下星期才去找醫生複診。問到傷口如此深，會否害怕破相？高晉還會說笑的說：「破相就唔係好驚，因為本身個樣就唔係太好，哈哈！以前打職業嘅時間對抗會俾現在大，縫針次數已經唔知道係第幾次。」

受傷與新歌發佈同日發生

謝高晉受傷當日正是新歌發布日。（IG：@kochunnnn）

然而這件事後，謝高晉不單沒有擔心自己的傷口，反之更希望香港的籃球需要更加大的進步，「發生這樣的事，最後總會唔知會有什麼調整，正常是其他比賽，相信都會看返回放，再決定是什麼的犯規。若果冇這些犯規去看回返，會令熱愛籃球的人會少了熱誠。」原本打算不再打波的高晉只想專注在唱歌、拍戲的事業上，不過因為今次的事激起了其鬥志。他說：「今年聯賽都會繼續打，而我新歌向我受傷日子同一時間出街，新歌係講一些決定。由入行開始，已經決定了要好努力做一個演員、運動員或歌手都好，只要有一顆堅持的心唔需要害怕任何事情。」他更揚言會繼續打好波，希望更加多人支持香港的籃球。

點擊下圖睇謝高晉傷勢：