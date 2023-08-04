Frankie@MIRROR首演音樂劇有BL戲　強尼拍男男親熱：就係等呢啲

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）、強尼、舞台劇演員黃靖程、馮志佑等今日現身音樂劇《大象的告別式》發布會，活動後Frankie與強尼受訪，講到預售15分鐘門票已即刻售罄，Frankie指門票開售時自己忙著，一忙完就見到已賣晒飛，立即加把勁攞劇本出來溫書，報答大家支持。他們希望可以加場，加到場地話無檔期為止。

（左起）黃靖程、強尼、陳瑞輝、馮志佑主演音樂劇《大象的告別式》。（梁碧玲攝）

Frankie今次是首次做舞台劇，坦言非常緊張，因為是時間很長的現場表演，不能NG，幸好台前幕後夠強大，有強尼在旁已經淡定多少。雖然他平時都要唱歌，但做舞台劇唱歌用聲又不同，要再練習。問到唱歌還是演戲壓力較大，他說：「我覺得對白嚟講大壓力啲，因為我個人有時都會唔記得嘢，會發台瘟，所以都要準備得好充足。」當記者讚強尼歌藝一向不俗，他笑說：「還可以啦，係咪好謙呢？」強尼認為做舞台劇跟平時在廠錄《Chill Club》截然不同，很享受在這個場地演出，二話不說便答應。

Frankie和強尼今次會在音樂劇開金口，唱出多首流行曲。（梁碧玲攝）

今次強尼和Frankie會有微妙的感情線，兩人暫不透露太多，指很難解釋，但強尼笑言：「我一路等都係等呢啲咋！（如果要咀嘴O唔OK？）咁少咋咩？」而Frankie坦言冇諗過會接觸音樂劇，希望再往此方向發展，他又透露今次音樂劇的歌曲中，有MIRROR團歌，亦有隊友的歌曲。