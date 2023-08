朱千雪結婚4周年罕放閃　回訂婚地頭貼頭合照︰We are back again

2012年香港小姐季軍,已淡出娛樂圈轉戰法律界的朱千雪,一舉一動仍備受關注。轉眼間Tracy與圈外老公Justin(吳昆倫)結婚4周年,罕有公開頭貼頭合照曬恩愛,令人稱羨。



朱千雪2019年與青梅竹馬男友Justin拉埋天窗。(IG:@tracytschu)

朱千雪自參選港姐已甚得觀眾歡心,入行拍過多套劇集人氣直升,但從未與拍檔傳緋聞,全因早已有青梅竹馬男友Justin,二人出生日子只差3天,在同醫院、同房出生,他們的母親更因此成為好友,自小一起長大。朱千雪2019年公布婚禮照報喜,婚後卻甚少公開合照。

朱千雪曾公開與Justin小時候合照。(IG:@tracytschu)

轉眼結婚4周年,千雪罕曬同老公在巴黎鐵塔下的頭貼頭蜜照,Justin從後攬實老婆笑容一致甚有夫妻相,千雪留言:「Got engaged in Paris, then a year of wedding planning,three years of covid restrictions and now we are back again. Happy 4 year anniversary.(在巴黎訂婚,然後是一年的婚禮策劃,三年的新冠限制,現在我們又回來了。四周年快樂。)」

朱千雪與Justin轉眼結婚4周年。(IG:@tracytschu)