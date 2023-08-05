寵愛Pet Pet｜林漪娸化身廟街歌后Solo喊戲　客串不介意戲份多寡

《寵愛Pet Pet》昨晚（4日）一集，焦點落在老戲骨林漪娸身上。漪娸姐今次飾演過氣廟街歌后尹玉紅，除了與蟒蛇有不少對手戲，還會以多套Bling Bling靚衫示人，令人眼前一亮。漪娸姐受訪時坦言過足戲癮，她說：「呢個角色比平時嘅化妝濃好多，同埋要戴好多唔同假髮，好有80年代感覺，造型好特別。」講到與蟒蛇近距離接觸，她坦言：「都有少少驚蛇，但唔係話好驚，如果唔係拍嘢都唔會接觸，但演員一拍嘢就會拋開自己，只要角色需要就會做到。」十分專業。



漪娸姐今次劇中會以多個Bling Bling造型示人，又會戴唔同嘅假髮，過足戲癮！

漪娸姐奇招克服對蛇恐懼

昨晚劇情講述玉紅的愛寵蟒蛇寶寶因想回歸大自然不願生蛋，搞到「卡蛋」引致生命垂危，惟玉紅相當固執不願簽手術同意書。與寶寶合作登台多年的玉紅原來一直有心結，三十年前因失聲導致失去上電視演出機會的她，正當以為可以回歸幕前之際，卻被告知只能在大合唱環節出現，令其大感失望，在化妝間對着鏡子邊搽唇膏邊忍淚；之後玉紅在家中終情緒崩潰對着寶寶爆喊，情景令人動容，漪娸姐坦言很喜歡這場戲：「唔覺得好難演，反而好Enjoy！有時未必需要多戲，係睇有冇位畀你演，雖然只係得兩集戲，但我場場都享受。呢幾場感情戲都係自己Solo做，要自己控制好個Timing同感覺，好好玩。」

漪娸姐其實有少少驚蛇，但佢話身為演員只要角色需要就會做到。（林漪娸微博圖片）

漪娸姐日前出席活動時再次與蛇共舞。

「雖然只係得兩集戲，但我場場都享受」

玉紅好固執唔願畀寶寶做手術，原來佢一直有心結，希望有機會再次上電視。

玉紅最終在家人支持下學會放下，並決定將寶寶送回大自然，與寶寶的道別場口更是十分感人。原來吻別寶寶動作、是漪娸姐的神來之筆，令場口感動程度Level Up。漪娸笑言：「嗰個吻係即時嘅感覺嚟，有時感情一到就會做出好多行為同表情，係會自己流露出嚟，同埋劇本寫得好感動，好容易帶到你入戲。」漪娸姐感激監製Andy邀請她演出：「呢個角色對我嚟講係一個突破，因為我好少做呢類角色，演處境劇比較少感情戲，今次可以見到林漪娸另外一面！」

正當以為可以Solo演出，但最後被通知只係喺大合唱現身，玉紅對住塊鏡一邊搽唇膏一邊忍淚。

返到屋企，玉紅終於情緒崩潰爆喊。