內地美女網紅拍片嘆：沒錢千萬別來香港旅行　教一招省錢隨時違法

自從疫情過後，各地的旅遊業都陸續恢復正常，而香港和內地通關後，內地就有大批遊客來到香港食買玩，香港亦有海量市民北上吃喝玩樂。兩地的旅客亦都出了不少旅遊攻略放到社交網上分享，給大家一些貼士。日前一位擁有近63萬粉絲，網名「泰國77Seven」的內地美女網紅，就到了香港旅遊並拍片放上小紅書分享心得，她在片中劈頭第一句就是：「沒錢啊千萬不要來香港旅行。」

網名「泰國77Seven」的內地女網紅，在片中劈頭第一句就是：「沒錢啊千萬不要來香港旅行。」(影片截圖)

77在片中直言：「香港這個地方，真的一點也不適合窮遊」。她指香港的的士車資很貴，起步價港幣$27，表示自己從香港國際機場乘的士到尖沙咀的車資是$280：「那計價器 (咪錶) 的速度都趕上我的心跳了。」並提醒大家：「你要是打算窮遊，那的士就別踫了，咱就多鍛練，多走路吧。」她又謂香港的酒店房間價格高面積細，她訂了兩三千元一晚，就連到便利店買一樽「搶手價」的礦泉水也要9蚊，烏龍茶一樽要$16.5：「完了，我都不敢喝烏龍茶了。」之後她在便利店買了一樽水和一包香煙合共$88。她說：「煙癮大的人來香港玩，最好還是自己帶煙，這煙太貴了。」

77認為香港搭的士好貴。(影片截圖)

77續指出在香港吃的消費就更貴了，她們一行四人隨便在街邊找了一間餐廳吃飯，共吃了$563。她說：「我覺得來香港旅遊，人均一天至少$500-$1000，因為酒店、交通，吃飯的消費都不低，如果你要購物的話，那就更沒法算了。」不過她也明白香港寸金尺土，地價貴是可以理解的。最後她總結：「香港好玩是好玩，好逛也真好逛，但就是什麼東西都太貴了。」

77認為香港所有東西都太貴了。(影片截圖)

77分享了該段影片即引起網民熱議，有近2000個留言，大家都紛紛討論到底香港旅遊是否不適合窮人。有網民就表示：「雖然我覺得香港的確不適合窮遊，但是也沒有你說的那麽貴，住宿、交通、餐飲這些都可以自己選擇的。」

有網民就特別提出77的建議可能違法：「不適合窮遊！這個ok！其他的，不贊成！！坐車可以巴士地鐵，為什麽要打車？酒店可以提前定，三四百也能定到好的，為什麽要去冤種選擇千把塊？礦泉水明明能買到差不多6塊錢2只的！還有帶煙這件事你確定，你這樣發不會誤導別人帶煙到香港？超過19支是違法的！！！還是麻煩你做做攻略再說。」有網民即附和說：「帶香煙這件事真的很嚴重！！！！」並表示入境香港只可以帶19支香煙。