8月2日是吳君如58歲生日,雖然即將登陸,但近日為新戲染成金髮的君如,顯得更為年輕活力十足。陳可辛及女兒陳是知為君如準備神秘派對,叫齊一眾圈中好友出席慶生,令壽星女相當驚喜。



吳君如獲陳可辛及愛女陳是知送上驚喜生日派對。(IG:@sandrangky)

君如上載影片,原來生日當日除了去看電影,更獲家人送上驚喜:「生日去咗睇Barbie,點知同事surprised me turned me into Barbie。」君如兩位助手親自將Barbie剪短髮,再找來布料改造成君如出席金像獎的造型,相當有心思。陳可辛更加留言爆料,此驚喜之舉「係個女諗嘅idea」。片中見到席間有多位好猶包括古天樂、谷德昭、盧覓雪等,女兒陳是知更送上BIRTHDAY KISS,令君如甜在心頭。

吳君如兩位助手親自操刀,將Barbie公仔改造。(IG:@sandrangky)