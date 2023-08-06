盤點6大女神嫁內地老公近況　鍾麗緹遭奶奶怪冇仔生陳松伶勁恩愛

一眾昔日在香港娛樂圈發展得順風順水的女明星，近年紛紛轉去內地發展，她們當中更有人選擇嫁給內地男星，當中除了令伴侶知名度大增，夫妻檔吸金力勁人，家庭幸福滿瀉！



現年49歲的1999年港姐冠軍郭羨妮（Sonija），郭羨妮自出道參演首部TVB劇《尋秦記》後成功入屋，因名氣大增而得到許多監製的賞識。郭羨妮從2001年開始直至2015年期間為TVB拍攝近30套電視劇。郭羨妮在2011年與下嫁小6歲內地動作導演朱少傑，次年誕下女兒後便淡出了幕前，主力在家相夫教女。近年郭羨妮再度復出幕前拍戲及積極經營社交平台。郭羨妮上年曾在社交平台透露疫情期間因為老公長時間留在內地工作，長達一年時間沒有見面，不過分隔兩地仍然沒有阻礙感情進展，十分信任對方。

郭羨妮近日上載的照片亦疑似身處國外，較早前她曾經公開提及過女兒的功課太辛苦，為她感到心痛，正考慮提早計劃安排讀名校的女兒赴加拿大升學。此外她亦曾揚言本來想退休時回加拿大，看來計劃正在實行中！

一家三口幸福溫馨！（郭羨妮微博）

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現年52歲的洪欣由陳欣健推薦入行，參與電視劇及電影演出，亦曾為無綫電視藝員之一。她自入行後曾經歷過婚姻失敗，與第一任老公黃國梁維持一年的短暫婚姻。之後她在2000年懷孕，為莫少聰生下兒子莫鎬廉，以單親媽媽的身份，獨立撫養兒子。

情路一直坎坷的她在2009年與比她年輕10歲的內地藝人張丹峰結婚，並育有一女。近年二人屢傳婚變，2018年張丹峰被指劈腿經理人畢瀅，之後洪欣力挺張丹峰，張丹峰也立即辭退畢瀅表態。但在2022年12月，再有網友爆料，指畢瀅仍在幫張丹峰處理工作，在外地演出時兩人甚至同房，之後更傳出張丹峰與畢瀅的結婚證書。早前傳出婚變，洪欣甚至一氣之下發文稱「我和張丹峰不再是夫妻關係」，但之後又火速復合，稱離婚宣言純為「情緒化的言論」，被網友指是蹭熱度刷存在感。不過復合後的兩人懶理外界評論，近日孖住遊歐洲，重拾甜蜜。

洪欣全家福。（微博：@洪欣）

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現年52歲一代性感女神鍾麗緹，在90年代拍過不少膾炙人口的電影，曾是不少人的幻想對象，性感尤物，但始終歲月催人，外貌不復從前，現時在內地做直播帶貨搵食。鍾麗緹經歷過三段婚姻，長女張敏鈞（Yasmine）跟第一任丈夫所生，現時跟年輕12年的丈夫張倫碩，養育跟第二任丈夫所生的兩名女兒，分別是二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla）。鍾麗緹跟細12年的內地老公張倫碩結婚，之後仍需面臨高齡生小孩的問題，更一度遭奶奶公開怪責「冇仔生」。

鍾麗緹是90年代性感女神，經歷三段婚姻。（IG圖片）

鍾麗緹與第三任老公張倫碩。(張倫碩@微博)

鍾麗緹三個女兒完全複製阿媽靚樣。（鍾麗緹微博）

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現年52歲陳松伶自1989年被電視監製蕭笙賞識，繼而開拍入行第一部劇集《天涯歌女》，是無綫電視1990年代當紅的女演員之一。陳松伶在2006年拍攝電視劇《血未冷》與年幼8年的中國內地小生張鐸相識而相戀，同年定居於北京，與無綫解約並減少拍劇集。直至2011年陳松伶在香港書展出席活動時向媒體宣布已與張鐸結婚。陳松伶婚後回巢無綫電視拍攝《全職沒女》，至2017年劇集推出後反應理想，因此再度為觀眾注意。陳松伶近年積極在內地發展拍攝網劇《不會戀愛的我們》及《絕配酥心唐》，得到許多內地的影迷大讚演技出色。

提到如何維繫夫妻感情，陳松伶上年前曾在抖音拍片，分享過自己如何對待老公。她直言很了解自己老公是個很自律的人，所以她從來不會管他什麼。她覺得如果伴侶本身沒有抵擋誘惑的自覺性，你再怎麼要求也是徒勞無功的的。

陳松伶戀情初時不被看好，結婚12年卻仍相愛如初。（陳松伶微博）

陳松伶在節目中曾表示老公張鐸有「不洗澡就睡覺」的惡習。（陳松伶微博）

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現年55歲張敏9歲從上海移居香港，曾拍過近70部影視作品，因常在周星馳的電影裏演出，成為星女郎而為人所熟悉。近年張敏定居內地，不時在微博分享近況。今年二月初迎來55歲生日的她，上載了一段短片，並寫道：「感恩」。短片中張敏身邊的就是她的導演老公師兄梵，據知師兄梵比張敏年輕10歲，是一位製作人、導演，兩人一起吹蠟燭，十分開心！

張敏當年憑《賭聖》中「綺夢」一角而大受歡迎。（劇照）

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現年49歲蔡少芬曾是無綫電視2000年代初四大花旦之一，現時她活躍在內地發展，拍攝綜藝節目及最近憑參加內地節目《乘風2023》人氣急升。蔡少芬與現任老公內地男演員張晉拍攝電視劇《水月洞天》時結識，並於2008年結婚，恩愛足15年，育有2女1子，是娛樂圈出名的恩愛夫妻。他們曾在2020年夫妻檔合體參加節目《妻子的浪漫旅行》。當時張晉於節目上透露第一次在蘇州與蔡少芬相遇時，看著她煮麵的樣子就想讓她做女朋友，甜蜜的互動宣言吸引內地粉絲廣泛討論，自此起不少品牌邀約夫妻檔合體出席活動。