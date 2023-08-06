自然系女子日本旅行｜台灣女神隔空鬥　雅涵水着放題鬥林襄玩泥漿

J2（82台）全新節目《自然系女子日本旅行》，將於明晚（7日）起，一連十五集逢周一至五晚十點半播出。今輯繼續有林映暉（暉哥）做主持外，同時邀請到「啦啦隊女神」林襄、「樂天女孩」張雅涵和新加盟的「無害女神」林莎，三大台灣女神擔任嘉賓。



Intro已經勁吸睛！

《自然系女子旅行》這次遠赴日本取景，發掘當地別具特色的洗滌心靈體驗。明晚首播中，三位台灣女神上演隔空水着大激鬥。打頭陣的林莎將去到能登最北的聖域之岬，入住建築在懸崖邊並有450年歷史的秘境旅館，以白色鏤空水着上陣大歎當地溫泉「波の湯」。「樂天女孩」雅涵則上演水着放題，最少以4套不同顏色的泳衣上陣，大曬曼妙好身段。林襄則將會野性大解放，走入森林中享受泥漿溫泉。至於港女代表的暉哥亦屬有料之人，浸勻所有溫泉的她同樣會以多套水着示人，不讓台灣女神專美。

打頭陣嘅林莎以白色鏤空水着上陣，孖住暉哥邊歎無敵海景邊浸溫泉。

暉哥都係有料之人。

明晚一集中，暉哥林莎去到石川體驗農村生活，入住當地農家民宿，除會落田摘菜，還會親自下廚炮製晚餐。晚上兩人穿着浴衣促膝談心，暉哥問林莎睡覺有否怪癖？林莎竟然驚爆：「跟我睡過的人……都說我很厲害。」非常耐人尋味。之後在「波の湯」浸溫泉時，熱愛浸溫泉的林莎再自爆喜歡泡澡原因：「因為家裏沒有浴缸，只要有得泡澡的地方，我都會很喜歡，如果我去溫泉旅館，晚上泡完早上還會再泡一次喔！」浸完溫泉後兩人大開食戒，分別品嚐了喉黑魚涮涮鍋和能登牛排，勁有食神。

雅涵上演水着放題，將以唔同顏色嘅水着上陣。

林襄野性大解放，走入森林浸泥漿溫泉，好Wild。

林莎大爆自己瞓覺怪癖，究竟係咩呢？