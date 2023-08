MIRROR成員姜濤近日剛完成一連四場《KEUNG TO “WAVES”IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,不少圈中藝人前輩紛紛到場支持,其中包括同為「姜糖」的Do姐鄭裕玲及毛舜筠(毛姐)。

姜濤一連四場《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》剛完騷。(梁碧玲攝)