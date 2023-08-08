盤點7宗娛圈打架事件　踢波變混戰黃日華「降龍十八掌」一挑三！

「香港電競之父」鍾培生近年積極舉辦拳賽，今日他（7/8）再舉行《培生擂台無敵盃2023》記招，邀請微辣前藝人霍哥（霍俊邦，藝名：霍景耀）和曾自稱「人渣」的周永恆對打，記者會上兩人你一言我一語，最後兩人更撻着了當着眾人和記者的面前大打出手！



歷年來娛圈發生過不止一次衝突事件，有藝人因為不忿被跟蹤發生肢體碰撞的，也有藝人之間因小事爭執，也有人因醉酒而當街大打出手。

曹格。 (網上圖片)

講到娛圈打架事件，就不得不提曹格和側田這對好兄弟。2009年9月23日凌晨，側田和曹格在狂歡了一晚後一同乘坐的士回程，可是中途兩人發生衝突，的士停下後兩人更由車內打到車外，打鬥過程更被傳媒追蹤隊（狗仔隊）全程拍下。

事件成為當晚頭條，翌日酒醒後曹格召開記者會道歉，並取消原定9月29日將軍澳電視城之音樂會表演及錄影。側田的經理人公司金牌大風則發表聲明，指側田是事件中的受害者，但不排除會採取法律行動追究責任。10月2日，香港警方以涉嫌與一宗普通襲擊案有關，正式拘捕曹格，但他獲准保釋返回馬來西亞。

側田。

不過，最多人討論的重點，竟然是側田的帽子，更猜測他用了AA膠黐住，才令他在如此激刺和混亂的情況下，才令他的帽子「打極唔甩」。

《培生擂台無敵盃2023》記招上前藝人霍哥和周永恆大打出手，鍾培生嘗試分隔兩人。（陳順禎攝）

日前（07/8）霍哥（霍俊邦，藝名：霍景耀）和曾自稱「人渣」的周永恆大打出手成為討論熱話，其實今次拳賽主辦人鍾培生，在早前於台灣拳賽記者會上，亦曾與網紅Toyz（劉偉健）大打出手。

鍾培生和Toyz。（林迅景攝）

據指兩人由10年前電競年代就已經有積怨，所以他們是「仇人見面份外眼紅」。鍾培生先是輕輕拍了拍Toyz的臉頰，然後Toyz就想還手，鍾培生與Toyz更互有推撞，事後有不少網民指兩人早有預謀合演一場打架戲份，不過真假就只有他們才知道。

相同的戲碼不斷重複上演，只是換了角色而已。（林迅景攝）

打架並不是後生仔專利，2015年7月，香港明星足球隊30周年巡迴賽廣西站的比賽中，譚詠麟、黃日華、陳百祥等明星領軍的香港明星隊與東興隊的比賽中，因東興隊球員鏟球動作過大而導致雙方嚴重衝突。有觀眾更影到譚詠麟發怒踢了對方一腳，而當時的黃日華更使出了「降龍十八掌」一個打三個！

2015年7月，香港明星足球隊30周年巡迴賽廣西站的比賽中，譚詠麟、黃日華、陳百祥等明星領軍的香港明星隊與東興隊的比賽中，因東興隊球員鏟球動作過大而導致雙方嚴重衝突。（網上圖片）

有傳媒指當年黃日華用「降龍十八掌」一挑三。（截圖）

吳鎮宇在2010年與一名路人起衝突，當年吳鎮宇太太疑不滿因不滿麵包店女店員在她選購麵包時掃地揚起灰塵，而與之發生口角，之後一對顧客夫婦想調解之際又再與吳鎮宇太太發生爭執。當時在車上的吳鎮宇發現後衝入店內，混亂間男顧客報稱被人箍頸及掌摑。最吳鎮宇涉傷人被捕，通宵扣查。

吳鎮宇性格火爆是網民公認的。（截圖）

2002年謝霆鋒到台灣參加MTV台演唱會，當年他的一舉一動是中港台三地的焦點。有指他到信義路的麻辣火鍋店吃宵夜時，因為不忿受到追蹤記者跟蹤而動怒打傷記者，但其後他就澄清沒有出手，只是拍了拍記者的膊頭，然後記者就跣倒受傷。當時謝霆鋒更坦言自己還十分好心地關心他哪裡受傷了。當年謝霆鋒在記者會上一再強調沒有打人，最後事件似乎也就此作罷。

初出道的謝霆鋒年少氣盛，多次為保護王菲而大動肝火。（VCG）

2007年曾傳出許志安在中環酒吧夜店娛樂的時候，與其他客人發生衝突，更慘被打斷腳。及後他在商台接受訪問時就澄清指，自己只是在踼足球時「踩中空氣」傷及十字韌帶。他也澄清表示自己很少到夜店。

許志安和梅姐。（視覺中國）

陳冠希（Edison）在今年年初，被指在日本與人發生爭執。事緣在小紅書上，有網民指和他太太到日本旅遊時遇到陳冠希，網民的太太想與陳冠希合照時遭拒絕，但當時網民就誤稱對方為「陳奕迅」後，就被陳冠希摑了一巴並吐口水。其後驚動到警方後將兩人分開後，陳冠希就離開了現場。