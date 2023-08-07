谷婭溦餐廳拍片被粗口問候 澄清拍攝前已問准：我係冇問題

歌手谷婭溦不時在小紅書拍片分享生活，早前她就親身到旺角人氣茶餐廳拍片品嚐地道美食，但過程中卻被店員用粗口問候，並阻止拍攝，雙方發生口角。事後谷婭溦將相關影片公開後，點評侍應「態度差」，事件引起網上熱議，網民反應兩極。

谷婭溦今日出席劇集宣傳活動。（吳子生攝）

谷婭溦今日（7/8）現身深水埗出席無綫熱播劇集《破毒強人》宣傳造勢活動。就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實我拍片嘅出發點，都係想介紹香港嘅美食，令到更加多遊客認識。但好無奈拍片嘅過程就發生不愉快事件，而我將條片放出嚟，我係冇其他特別嘅意思，只係想擺出呢個事實出嚟，都係想香港愈嚟愈好，想大家有進步，所以先講真嘢。（網民對呢件事反應兩極！)我係明白嘅，咁所以我係做唔到令到所有人都鍾意你。明白你嘅人永遠都會明白你嘅，唔明白你嘅人，就算跳到黃河都洗唔清。」

谷婭溦拍食評片雖然被人粗口問候，但她會繼續拍片。(吳子生攝)

問到被食肆職員用粗口問候，有否不開心？谷婭溦表示：「唔開心梗係有，但我唔開心主要係自己有啲內疚，諗返轉頭當下嘅自己處理方式係咪可以再好啲，而我本身係想將件事話俾大家知，我哋有呢個問題，我哋係咪可以一齊去解決呢件事，我哋可唔可以用好啲嘅方式，去接受一啲唔好嘅嘢，咁所以係呢一方面，我係學習到嘅。（網民覺得職員唔應該用粗口問候！）其實如果佢埋嚟同我講叫我唔好拍，我係冇問題，而我都好接受，明白到佢哋做生意，我係唔會阻佢哋嘅。同埋我入呢間餐廳前，我係第一時間問清楚，可唔可以拍片？如果佢哋話唔可以，我就一定唔會入去。而我嘅本意係希望自己作為一個橋樑，可以令到大家知道香港有咩好食，有咩好現俾大家。（你會唔會再落去嗰間餐廳食嘢？）我都會去呀，因為一樣還一樣嘛！」