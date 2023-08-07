東張西望｜老闆稱冇性騷擾女實習生　未拍攝已經發律師信畀製作組

今日（7日）的《東張西望》講到女實習生被老闆性騷擾事件，多位受害人向《東張西望》指證同樣被這位老闆性騷擾。洪同學就指：「呢個老闆係會對啲女仔，特別係新嚟嘅intern，有啲過界嘅行為，真係一個人面獸心嘅人。」

多位受害人向《東張西望》指證同樣被這位老闆性騷擾。(節目截圖)

陳同學上班兩星期就已經決定辭職，但老闆卻親自聯絡她，說要知道她辭職的理由。陳同學就跟老闆說：「我覺得你有啲言語或者行為舉動令到我唔係好舒服，佢就開始有啲發癲，係咁講話我諗多咗，又話我對個個女同事都係咁，又話係我嘅問題。開始鬧我能力差，話原來我睇錯人嘅，請咗個廢物返嚟。」

陳同學覺得做錯事的人是老闆，但他偏偏說到錯的人是自己一樣。而老闆罵完她後，換老闆媽媽找上門：「你將時間做好自己份工得㗎啦，如果你鬥嘅話，你唔好做，我會炒你！你哋啲女同事唔好以為佢好鍾意你哋，唔會對任何一個女仔，全部同事係冇一個啱（合適），我哋係相親公司，大把靚女都唔會鍾意，佢鍾意小甜甜。」之後老闆媽媽指陳同學有精神病及會找她的大學教授投訴。

陳同學上班2星期就已經決定辭職。(節目截圖)

陳同學在網上分享過這件事，但之後就收到老闆發出的律師信要求刪除發文，否則會告她誹謗。陸偉雄大律師就表示不一定要刪除：「如果嗰啲係事實，基本上係唔需要刪除，喺法律上，有啲叫做免責嘅抗辯理由。」但指陳同學要小心，因為現在只是指控，如果指控成功這個抗辯理由就會成立，但如果指控不成功，抗辯理由不成立，就會讓人說影響他的聲譽而有法律責任。

陸偉雄大律師就表示不一定要刪除發文。(節目截圖)

在《東張西望》未正式拍攝前，已經收到這位老闆的律師信，表示這件事是誹謗性，而事件發酵會令老闆的人身安全受到威脅。《東張西望》主持李旻芳為此事曾聯絡這位老闆，老闆則指已經回應：「件事交咗畀律師處理，第二樣嘢我哋已經話咗已經進入司法程序，我哋唔會再回應！」之後老闆又說沒有這些事發生過，又說很快會拿出證據，便掛掉電話。

在《東張西望》未正式拍攝前，已經收到這位老闆的律師信。(節目截圖)