專訪｜相澤南做AV女優曾遭家人反對　引退後有意拍TVB劇：想進步

前AV女優相澤南早前在港出席myTV SUPER劇集《東京愛情動作故事》的宣傳活動，首次出席香港粉絲見面會的她感到十分興奮。活動過後相澤南接受《香港01》專訪，直言看到在商場數層都可以見到有粉絲來支持感到非常開心。

前日本AV女優相澤南襲港。（梁碧玲 攝）

相澤南劇中演出。（梁碧玲 攝）

很多人都知道相澤南出生於香港，但她就表示自己對香港的認識不多，因為她在半歲的時候已經移居美國：「因為Daddy轉勤到美國，直至到小學3年級就返回日本，小學3年級之後就一直都喺東京。」所以今次在香港出席活動都感到很開心。

相澤南雖然在香港出世，但她對香港認知不多。(胡凱欣 攝)

至於被問到家人有沒有反對她加入女優這行時，相澤南則說第一個知道的人是媽媽的朋友，而媽媽最初亦反對：「Mammy嘅朋友打畀我先知道，即係出道嘅時候先知道原來自己做咗女優。初初係反對嘅，但去到最後媽媽轉為支持，Daddy係途中突然間知道，初初都係反對，最後都係支持嘅，有時都會喺SNS睇我有咩動態。」

而引退之後，相澤南就透露想轉做藝員，家人亦有表示支持，她在發表引退前一天便通知家人：「發表引退前一日就同Daddy、Mammy通電話，Daddy、Mammy都好support我，只不過會擔心我將來工作會點，去到新嘅工作拍電視劇都好支持。」相澤南表示無論自己選擇哪一條路，爸爸媽媽都會繼續支持她。

相澤南的家人最初不同意到最後支持。(胡凱欣 攝)

相澤南早前宣布引退AV界時，曾透露有意到香港或台灣發展，但被問到有否聽過TVB時，她就直言不太了解：「淨係知道係一個好大嘅電視台，但係具體就唔係太知道。」至於被問到會否希望與TVB合作拍電視劇時，她則表示很有興趣：「我好鍾意演戲，亦想有進步，如果真係可以有機會的話當然想嘗試吓。」

相澤南早前宣布引退AV界，並指有意到香港或台灣發展。(胡凱欣 攝)

今次拍攝劇集《東京愛情動作故事》是相澤南首次接觸戲劇，因為之前都是拍AV，至於兩者之間的分別及難度，她就覺得各有不同，因為拍戲劇主要是用腦比較多：「拍Drama最大嘅難度同分別就係，Drama要記好多台詞，一定要keep住講嘢先可以進行落去。同埋需要用演技，需要用更多嘅演技，Drama用嘅係腦力，AV用嘅係體力多，所以兩樣係唔同嘅。」她又指不同的東西都有不同的難度，兩者自己都很喜歡，她續說因為人生有很多新的挑戰：「可以試啲新嘅嘢，自己都好期待。」

今次是相澤南首次接觸戲劇。(胡凱欣 攝)

而有意在香港發展的相澤南，首要是先學廣東話，而她已經率先學了一句最常用的：「大家好，我係相澤南。」提及學廣東話的難度，她則表示十分困難：「因為之前學嘅普通話相澤南同廣東話相澤南嘅音完全唔同，學到一個新嘅語言都係開心嘅。」當日相澤南接受訪問時已經夜深，經過一天的活動行程她仍然保持着笑容，臉上看不出一絲的倦容，相當專業。

其實訪問當日已經夜深，但相澤南仍然保持靚笑容。(胡凱欣 攝)

點撃睇下相澤南當日活動嘅靚相：

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