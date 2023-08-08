「東張女神」李旻芳曬小背心玩水好震撼　分享吸負能量後減壓方法

現年36歲的「東張女神」李旻芳近日採訪女大學生被老闆性騷擾，李旻芳強忍淚水繼續訪問一幕，獲不少觀眾大讚專業。最近李旻芬就直認在工作中的確吸引了不少負能量：「一直的吸收著每位受訪者的能量，直到有一天，其中一位受訪者問我：『你成日都要訪問我哋呢啲苦主，成日聽住我哋呻，咪儲埋儲埋好多負能量囉』。」

李旻芳聽到眼濕濕。（《東張西望》截圖）

全文如下：

我很喜歡自己的工作

可以看到社會中不容易被察覺的事

可以每天對面不同的人

聽著他們不同的經歷

當中有甜的 也有苦的

慢慢 慢慢 像海綿一樣

一直的吸收著每位受訪者的能量

直到有一天

其中一位受訪者問我

「你成日都要訪問我哋呢啲苦主，成日聽住我哋呻，咪儲埋儲埋好多負能量囉」

其實搵到自己合適嘅減壓方法

就唔會因為工作而影響到自己嘅情緒架喇🤭

正所謂 工作還工作 放假就咩都唔好理喇😆

有啲咩唔好打比我呀！我玩緊唔得閒啊😛

不過，性格開朗的李旻芳就上載多張性感玩水照，更寫道：「正所謂 工作還工作 放假就咩都唔好理喇😆有啲咩唔好打比（畀）我呀！我玩緊唔得閒啊！」看來，女神有自我一套舒壓方法，粉絲亦無須太過擔心！