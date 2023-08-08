黃宗澤自曝首次拍清裝慘痛經歷　吊逾兩個鐘鋼絲：不敢麻煩人家

黃宗澤（Bosco）自從1999年加入TVB後拍攝了多套經典劇集，塑造過不少個性鮮明的角色，令觀眾印象深刻，吸引大量粉絲追捧，一直人氣高企。近日，他在有份擔任固定嘉賓的真人騷《野挺有趣》罕有提及過往拍戲受傷經歷，引起網友熱議。



Bosco鮮有常駐內地真人騷。（微博@野挺有趣）

Bosco在節目中憶述，曾經因為怕麻煩別人，自己：「還記得我第一次拍清裝，我做一個大俠，在很高的牆壁上面吊著，然後（工作人員說）還是先把你放下來吧，我說不用，你們就先拍那個（戲份），我很快就反過來了。然後就吊了兩個小時沒下來，然後就站在那邊愈來愈痛，半個小時之後就愈來愈後悔。」他表示回家後兩邊的髖關節已經瘀青：「但以前是不敢麻煩人家，真的不好意思。」Bosco繼續分享道：「以前拍一部叫《少年黃飛鴻》（《我師傅係黃飛鴻》），有一幕就是我要出去救我朋友，我爸不讓我去，結果一跑出門口，他就把我拉（回來），一拉我就掉下去，那個門檻剛好落在我背上，然後我就聽到我自己整個脊椎好像方鞭炮一樣，我就動不了了，話也說不了，眼睛就不停地流淚，嚇我一大跳，不能動的那幾分鐘是人生一定會記得的！那個很恐怖，所以安全是很重要。」

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《我師傅係黃飛鴻》由黃宗澤、姜大衛、李彩華、嘉碧儀、陳鍵鋒及馬國明主演，當中姜大衛飾演黃宗澤父親黃麒英，黃宗澤飾演黃飛鴻。

《我師傅係黃飛鴻》由黃宗澤、姜大衛、李彩華、嘉碧儀、陳鍵鋒及馬國明主演，於2005年首播。（劇集海報）