初代KOL陳芷瑩大爆網紅黑暗史 　曾慘遭好友出賣：沒有真正的朋友

初代KOL陳芷瑩（Giann）在IG坐擁46.4萬粉絲，2011年已經接觸IG的她日前突然大爆網紅行內的秘密，她更提到經常被問KOL是否如韓劇《絕世網紅》般黑暗，她的答案是：「有的。」



GIANN更稱近年開始退下來。（IG/@chan.tsz.ying）

性感！（IG/@chan.tsz.ying）

Giann指劇中有不少內容都非常真實，她講道：「我本來是比較宅的，後來就變得更宅，我就不太出席任何不是工作以外的event，還有KOL的聚會我也是不會出席的，因為在我身上實在發生了很多事情。」當中她就大爆兩件真實經歷事件：「在2014年左右，那時候是一開始KOL的事業，所以什麼event都會去的，有一個公關就邀請我去一個活動，我去了以後，就聽到有朋友跟我說當時聽到有一個KOL的朋友就問公關說為什麼會邀請我去。他應該是覺得我跟那個品牌不適合，我不是Fashion，後來我也跟那個人確認了，不過後來我們還是朋友，只是我覺得這個行業好像沒有真正的朋友。」

Giann即將成為人妻！（IG/@chan.tsz.ying）

另一件事，Giann又指有些人會有嫉妒心：「那時候應該是一個黑粉年代，只要是比較有名的網紅就出現那些黑粉的攻擊攻勢，沒有原因的，你不是做錯什麼事情，什麼東西都攻擊，還會開很多假的賬號就是去攻勢你，那時候有一個有一點點名氣的KOL，她就DM那些人（黑粉），跟他們說我可以跟你交換一些情報，可以不要攻擊我嗎？她就把我的私事，還有不是正確的，有一點是編出來的事情就換了他們不攻擊她，我那時候就覺得這世界真的很瘋狂。」