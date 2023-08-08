愛回家｜「書蟲」林浩文兼職揸早更的士幫補生計：都叫搵到餐飯食

林浩文2013年加入TVB至今，最為人所熟識的是《愛‧回家》書蟲一角，而他亦曾與2014年港姐冠軍兼「最上鏡小姐」邵珮詩拍拖，不過二人去年宣布結束6年情。(IG圖片)

林浩文接受《香港01》訪問時承認確係有揸的士，但只係屬於兼職成份，因為拍劇永遠是他的首選，表演事業是他希望可以一直做到老的工作。「只不過想係未有劇拍嘅時候做下兼職，另外亦想透過揸的士呢個行業去睇吓人生百態，令我演員呢份工作提供素材。」問到點解唔選擇揸Uber，林浩文表示Uber雖然自由度較高，但始終並非合法的運輸行業，加上的士客人層面會比較闊，對於吸收演戲素材更有幫助。

林浩文表示有劇拍當然一定拍，並謂「由於我就17歲入行做舞蹈員到現在演員，我係一直鐘意做表演」

兼職早更一個多月，林浩文表示曾經接載過一位行動不便嘅伯伯，由於對方係短途客，所以一直截唔到車。「佢上左車之後就同我講「唔好意思後生仔！要你行咁短距離，我老人家行又行得慢，行得耐腳又痛。」我就答佢『唔緊要！都係架車行口啫。』佢又笑一笑再多謝我，係呢件事上其實我都覺得幾窩心，首先係可以幫到人，其次係伯伯比左原有車資多嘅貼士，令我明白到，有時你不求回報去幫人，有時返到嚟嘅回報係比你想像中大。」

林浩文與邵珮詩低調拍拖６年，二人曾在節目《大玩特玩》同場。不過當時林浩文仲喺新人一名，在節目中負責做佈景人。

問到收入是否比TVB更好，林浩文就只係話「正常」，並解釋「如果肯做嘅話其實都叫做搵到餐飯食嘅」，由於TVB仍有出糧，再加上的士的收入，所以屬於可養活自己。