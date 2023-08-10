駱達華內地酒吧商演驚現尷尬一幕　西裝褲內側穿窿竟險露下體

有TVB「御用奸人」之稱的駱達華北上發展多年，早已與內地女星盧燕育有一女駱欣言（Bernice），一家三口定居上海。工作方面，他自組公司「駱達華工作室」，密密接Job，撈得相當不俗，不時出席活動和商演，近日仲同好友魏駿傑、曹查理飯聚，頗為活躍。

駱達華的女兒Natalie好靚女。（駱欣言微博圖片）

駱達華近日被發現亮相內地一間網紅酒吧，上台表演做嘉賓。駱達華穿上藍紅色格仔西裝，內搭白色打底，配以十字架項鏈，打扮潮流，身形狀態都Fit爆，絲毫不似59歲之齡。他在台上與美女又跳又唱，擺動全身，炒熱全場氣氛；又從衣服口袋內拿出簽名照現場派發，台下大批觀眾伸手拿取，可見駱達華在內地人氣不俗。

駱達華不時帶女兒駱欣言出席活動。（視覺中國）

然而台上卻出現尷尬一幕，影片可見駱達華左腳褲子大腿內側近私密位，穿了一個小小的窿，雖然破爛程度不嚴重，但從影片角度拍上去還算頗為明顯，駱達華腿部動作較大時，就會見他露出褲子內的白色肌膚，而他又穿上緊身西裝，動作一大更容易扯爛褲子，令人看到膽戰心驚。

駱達華與太太盧燕勁恩愛！（微博照片/@駱達華）

有網友Cap圖並留言告訴駱達華「褲子爛了」，有網友表示「褲子都炸開了，不至於比我們普通人穿的差吧。我都還沒試過這樣。」作為上載片段的酒吧回覆該留言表示「低調」。

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駱達華愛女駱欣言（Bernice）美照：