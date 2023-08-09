戀講嘢｜Helen譚凱倫單獨應約人夫　 險變小三：我心諗識玩

ViuTV節目《戀講嘢》由郭嘉駿（193）與譚凱倫（Helen）及鄭伊琪（浩南）擔任主持，昨日（8日）播出的一集主題是《緣份都是你》，邀請了現年24歲的自由工作者Ursula擔任嘉賓，大談跟現任男友的相識點滴，並大方表示對方直認有未婚妻。

昨日（8日）播出的ViuTV節目《戀講嘢》主題是《緣份都是你》。（節目截圖）

Ursula憶述與現任男朋友是在朋友所舉辦的酒店派對上認識，被他米九身型迷倒。她指認識當天對方沒有自我介紹，並表示：「佢起身，淨係講咗句Hello，我有未婚妻！」她分享：「立即轉移視線認識其他男生，再冇同佢單獨傾偈。」事隔兩年後，Ursula又分享在另一個派對上重遇對方，起初還對他沒有任何印象，她說：「佢肥咗一個碼，有肚腩。第二次見到佢嘅時候佢成個氛圍好down，好唔開心。」她指在場朋友只有自己與他是素食者，對方跟她說：「咁開心嘅我哋大家都係食素。」之後他又在是次飯局中主動邀請自己與兩位好友上他家吃飯。講到後續，她表示：「之後有一日同朋友一齊搭的士去佢屋企，喺架車同朋友討論，先知對方原來啱啱先離婚，突然醒覺其實之前好似有見過面！朋友同我講其實呢個男仔對我有興趣，想親自下廚畀我食。」

現年24歲的自由工作者Ursula擔任嘉賓大談跟現任男友相識點滴。（節目截圖）

Ursula知情男友有未婚妻。（節目截圖）

她指與對方認識一段時間後，有天在自己的生日派對，他大膽主動提出交往的要求，兩人正式戀愛。她笑言跟男友交往後，曾向他提問：「為什麼當初認識你的時候，你會主動說有未婚妻。」對方誠實地跟她說：「佢同我講返嗰陣時啱啱訂婚，未婚妻要求佢咁樣講，佢未婚妻可能係因為感覺好不安。」她透露現任男友因前妻出軌，才選擇離婚！

主持人Helen則隨即分享試過有一次與男生單獨約會見面，對方告訴她己有老婆。（節目截圖）

講到曾遭遇相關經歷，主持人Helen則隨即分享：「試過有一個第一次單獨約會見面，話畀我聽佢有老婆。我心諗識玩，想搵小三！」她透露該名男生年齡約三十，她笑稱：「其實好多男仔單獨出嚟認識女仔，都會戴上結婚戒指。」

主持人浩南則表示認識有一個自稱老闆的約會時，暗示包養。（節目截圖）

而另一主持人浩南則表示：「認識過個男仔，佢話自己係老闆，你乜都唔使做，你淨係陪我飲下午茶同紅豆冰。」她指對方隨即遞上名片，介紹自己的職業身份。