TVB《中年好聲音》令一眾追夢中年人獲第2人生,71歲吳大強憑出眾歌藝及台風一炮而紅。不輸同為藝人的兒子吳偉豪,不時孖住亮相,其實吳大強與太太結婚多年,共有4名兒子,多得賢內助照顧家人,近日太太罕有除罩露面,拍拖睇戲相當恩愛。



吳大強因《中年好聲音》入屋。(電視截圖)

吳大強與同為TVB藝員的兒子吳偉豪。(陳順禎攝)

吳大強曾在訪問中指自己遲婚,感謝太太多年來支持向太太表示愛意:「好想讓佢知道佢係我生命嘅一部份,特別係我早前身體不適,佢對我照顧有加。我要向佢講『I will always love you』,希望佢感受到我對佢無盡嘅愛。」Bill哥哥喺節目清唱《Yesterday once more》送畀太太。參加比賽以來吳太都低調陪伴左右。近日資深傳媒人汪曼玲,上載與大批好友入場看葉童新片《我愛你》,吳大強攜太太出席,吳太罕除罩亮相,一頭短啡髮戴上眼鏡外表年輕,夫唱婦隨相當賢淑。