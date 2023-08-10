Jer、Jeremy同肥仔日式餐廳餘波未了　傳拖供應商及人工達200萬元

MIRROR成員柳應廷（Jer）及李駿傑（Jeremy）與ERROR成員梁業（肥仔）去年底開設的高級日式餐廳「幻Maboroshi」，開幕僅7個月便突然宣布結業。今日（10日）就有傳媒報道指餐廳突然爆出拖數風波，傳3子欠食材費及員工薪酬等超過200萬元。

MIRROR成員柳應廷（Jer）及李駿傑（Jeremy）與ERROR成員梁業（肥仔）去年底開設的高級日式餐廳「幻Maboroshi」。(ig@maboroshi.ts)

報道指3子拖欠供應商食材費用200萬元多月不找數，除了供應商外，他們還拖欠租金及員工薪金及遣散費達70萬元等，導致合作經營餐廳的小股東公司也要倒閉。據悉今年初3、4月時已經出現資金不足，要求3子再注資，最後由合資的小股東先付兩個月租金共38萬元，可惜餐廳還是捱不住要結業。有指6月時肥仔已與小股東聯絡過，但之後便已經找不到人，所以令小股東的公司結業，還要被收數公司追數。

Jeremy、肥仔和Jer出席餐廳開幕禮。（IG：@ericngaicf）

據爆料者稱曾經有人提議邀KOL為餐廳造勢，但想法被Jer否決，因為覺得既然是自己生意，當然由自己做宣傳，所以說明他們每個月都去餐廳出現一次，但3子每人要收到1萬元的宣傳費用。有指在餐廳生意最差的時間，股東曾要求他們多點去餐廳，希望可以改善生意，但他們遲遲未有現身救舖。

想要去親身支持都唔容易！（IG：@ericngaicf）

除了爆料者指3子未有落力為生意外，還有另一個版本出現，就是3子身邊的朋友說他們是真金白銀投資過百萬。但3子對於餐廳的營運卻一無所知，有指他們曾經追問過有關餐廳的營運及資金運作等情況，但一直得不到回音，所以今次是3子「遇人不淑」，他們於此事亦感無奈。