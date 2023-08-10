14歲網紅Lil Tay突離世震驚網民　生前憑爆粗炫富爆紅吸345萬粉絲

年僅14歲的加拿大華裔網紅Lil Tay昨晚（9日）驚傳離世，她生前在社交平台上載炫富影片，加上口沒遮攔的言論及狂爆粗，而爆紅成為大批網民追隨的KOL，Instagram粉絲人數更高達345萬。

14歲網紅Lil Tay突然離世，消息震驚網民。（IG圖片）

根據美媒報道，Lil Tay家人在IG發出聲明，指原名為Clarie Hope的Lil Tay突然離世，為家人帶來難以形容的傷痛，再加上Lil Tay哥哥的離世，令一家痛上加痛。目前聲明沒有交代兩人的死因，其家人希望可以尊重他們的私隱，並指Lil Tay會長留大家的心中。不過有網民指兩人是因車禍離世，自己更目睹一切。

Lil Tay不時拿著大疊美金在鏡頭前揮動。（IG圖片）

Lil Tay家人在IG發出聲明。（IG圖片）

Lil Tay自9歲開始成名，除了多次曬出跑車及在豪宅拍照，她更會以言語去攻擊網民，包括「我是本世紀最年輕的有錢人」、「我的廁所都比你房租更貴！」、「我就是向你們這些窮到燶的網民曬命」。另外，她還不時拿著大疊美金在鏡頭前揮動。

Lil Tay生前憑爆粗炫富爆紅吸345萬粉絲。（IG圖片）

可惜後來Lil Tay被爆出其實並非真實的有錢人，只是因為媽媽是地產經紀的關係，才能在豪宅拍片，而跑車亦是媽媽上司的。有指Lil Tay的人物設定是哥哥一同塑造出來，由於炫富而備受關注，兩人火速在洛杉磯融入當地網紅圈子。

Lil Tay曾指生父與繼母虐待。（IG圖片）

後來Lil Tay的生父Christopher Hope出現，並開始爭奪子女的撫養權，最後Lil Tay的IG帳號被清空，最後一次更新已經是2018年6月，並返回加拿大讀書，變回一個普通女生。相隔3年，Lil Tay在2021重返社交媒體，指控生父Christopher Hope與繼母虐待，並指自己受到控制。