梁洛施疑帶14歲大仔李長治出席婚宴　兩母子手挽手合照心情大靚

現年35歲的梁洛施(Isabella)自從為李澤楷誕下三子後,專心照顧三個寶貝仔,淡出幕前,直至近年復出拍戲,不時在社交平台分享近況。日前Isabella獲邀出席婚宴,她在IG曬出合照,並向一對新人送上祝福:「Congratulations, Jacky and Kay🎊Wishing you a Happy Marriage. A lifetime of love and happiness.」相中所見,身穿黑色晚裝的Isabella,身形一如以往瘦削,打扮大方得體,低調又不失氣質。

梁洛施在今年4月出席金像獎頒獎典禮。(IG@isabella.leong)

Isabella疑似帶大仔李長治一起出席婚宴。(IG@isabella.leong)

難得出席婚宴的Isabella,全程笑容滿面,心情大靚,而在大合照中,見她挽着一位男士的手臂,但就以公仔遮了對方的樣貌,不少網民都對此表示好奇。當中有人猜測這位男士就是Isabella的14歲大仔李長治,西裝骨骨上陣的他身高已直逼媽咪。其實上個月曾有網民在加拿大一間高端歐式超市偶遇Isabella母子,並留言:「居然能在Eataly見到梁洛施本人,一開始不敢確認,後來得到本人確認(普通話好棒),顧及她和家人聚餐不想打擾……anyway,她太美了。」可見李長治已暴風長高至媽媽額頭,身形瘦削高䠷,留起長髮紥成小髮髻,型格十足。

有網民在加拿大偶遇梁洛施與大仔李長治。(微博圖片)