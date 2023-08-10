梁洛施疑帶14歲大仔李長治出席婚宴　兩母子手挽手合照心情大靚

現年35歲的梁洛施（Isabella）自從為李澤楷誕下三子後，專心照顧三個寶貝仔，淡出幕前，直至近年復出拍戲，不時在社交平台分享近況。日前Isabella獲邀出席婚宴，她在IG曬出合照，並向一對新人送上祝福：「Congratulations, Jacky and Kay🎊Wishing you a Happy Marriage. A lifetime of love and happiness.」相中所見，身穿黑色晚裝的Isabella，身形一如以往瘦削，打扮大方得體，低調又不失氣質。

梁洛施在今年4月出席金像獎頒獎典禮。（IG@isabella.leong）

Isabella疑似帶大仔李長治一起出席婚宴。（IG@isabella.leong）

難得出席婚宴的Isabella，全程笑容滿面，心情大靚，而在大合照中，見她挽着一位男士的手臂，但就以公仔遮了對方的樣貌，不少網民都對此表示好奇。當中有人猜測這位男士就是Isabella的14歲大仔李長治，西裝骨骨上陣的他身高已直逼媽咪。其實上個月曾有網民在加拿大一間高端歐式超市偶遇Isabella母子，並留言：「居然能在Eataly見到梁洛施本人，一開始不敢確認，後來得到本人確認（普通話好棒），顧及她和家人聚餐不想打擾……anyway，她太美了。」可見李長治已暴風長高至媽媽額頭，身形瘦削高䠷，留起長髮紥成小髮髻，型格十足。

有網民在加拿大偶遇梁洛施與大仔李長治。（微博圖片）