言承旭談父母離異對成長影響大　眼紅紅哽咽︰我媽說我是被不要的

46歲言承旭性格敏感，沉默寡言，自帶憂鬱氣質，2021年通過參加內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥2》後人氣更上一層樓，工作量不斷。最近，他擔任觀察嘉賓的戀愛真人騷《心動的信號6》正在熱播，言承旭在節目中分享了不少個人經歷，憶起成長過程更忍不住眼紅紅。



言承旭在不少訪問中坦言自己不懂表達。（微博@心動的信號）

事緣節目中的嘉賓談及父母離異時哭了，言承旭隨即聯想到自己父母也是如此，直言感同身受：「我覺得有些東西你們講出來其實是容易的，你知道自己變強大，然後回去，可是有時候我覺得原生家庭，我們就是在那樣的環境，我們就真的不太能夠那麼覺得自己那麼好，或者那麼能夠把那種愛表達出來的時候，有時真的很容易胡思亂想。」在憶述成長過程時，他更一度哽咽：「以後如果我也可以走到婚姻，說真的我就不希望讓我小孩想我小時候那樣，會覺得我沒有被需要，然後我媽媽說，其實當時我是被不要的，那個東西好像在我長大過程裏面……你說我怎麼會變強大呢，是不是？」

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節目播出後，「言承旭小時候被媽媽拋棄」的話題火速登上微博熱搜，引起網友討論。不過，其實言承旭父母離異後，是爸爸一走了之，由媽媽單親撫養長大，小時候一度窮到沒有奶粉錢，但為了讓兒子有更好的生活，言媽媽一直辛苦賺錢，因此言承旭一直都很孝順媽媽，兩人關係非常緊密。