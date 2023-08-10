J2 myTVSUPER美女攻勢搶收視　《自然系》《東京愛情》雙管齊下

網民經常投訴：「TVB劇集一成不變。」但自從曾志偉入主TVB後，綜藝節目和戲劇方面都漸有改善。臨近夏天TVB又再加料，推出及《自然系女子日本旅行》第二輯和myTVSUPER日本劇集《東京愛情動作故事》，令網民和觀眾都十足期待。



節目由林映暉、張雅涵、林莎和林襄 4位美女擔任主持。（《自然系女子日本旅行》截圖）

前者J2台《自然系女子日本旅行》開宗明義是日本旅遊節目，與一貫TVB生產的稍有不同，今次起用一班台灣著名的網紅去日本食玩買。可能是文化不同，「台灣妹」真的是特別進取！浸溫泉出盡法寶，取景靚不在話下，畫面更可以「噴血」來形容，每一集也有近半數的浸泉出浴畫面，相當養眼，真令人懷疑自己是不是正在收睇《自然系女子日本（浸溫泉）旅行》。繼《3日2夜》後，J2終於又有福利睇！

浸溫泉真係指定動作。（《自然系女子日本旅行》）

林映暉（暉哥）亦在IG不斷發功。（IG圖片）

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《東京愛情動作故事》由10位日本AV女優演出。

《東京愛情動作故事》由10位日本AV女優演出。

另一邊廂， myTVSUPER也有新搞作，買了一套日劇《東京愛情動作故事》版權播放。《東京愛情動作故事》並不是一套簡單的日劇，而是一套由10個日本AV女優（其中一位相澤南現已退役）加上男主角陳啟榮的喜劇。請到日本AV女優出演，劇情自然離不開「性感」二字，而且不少劇情也超越了性感，帶有濃厚的情色元素。

題材大膽，畫面養眼。

不是說TVB販賣色情，而是現實歸玩實，正如女人喜歡看肌肉型男一樣，男人也愛看索女、AV女優。10年前觀眾的需要，10年後也不可能憑空消失。就成本效益計算，《自然系女子日本旅行》和日本劇集《東京愛情動作故事》兩套作品的確對收視、宣傳、聲勢產生到正面影響。有Noise自然有收益，到底《東京愛情動作故事》播出之時，myTV SUPER多了多少用戶，就要睇到時的數據了。

相澤南直播限定親筆簽名相。